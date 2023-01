Concurso ICTIM Maricá RJ: edital sofre modificação e aumenta número de vagas

O concurso ICTIM Maricá RJ ( Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá), no Rio de Janeiro sofreu retificação no edital e aumento do número de vagas ofertadas.

Os cargos são para nível médio e superior. Os interessados deverão se inscrever pelo portal Consulpam até o dia 31 de janeiro. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo de R$80 para cargos de nível médio e R$100 para nível superior.

Vagas concurso ICTIM Maricá RJ

As vagas passaram de 60 para 196. Confira a lista de oportunidades:

Nível médio:

Técnico administrativo I: 25 vagas (sendo 5 imediatas e 20 para cadastro de reserva);

Técnico administrativo II: 25 vagas (sendo 5 imediatas e 20 para cadastro de reserva);

Analista I: 15 vagas (sendo 3 imediatas e 12 para cadastro de reserva);

Analista II: 15 vagas (sendo 3 imediatas e 12 para cadastro de reserva).

Nível superior:

Analista III: 15 vagas (sendo 3 imediatas e 12 para cadastro de reserva);

Analista em Tecnologia da Informação (TI): 10 vagas (sendo 2 imediatas e 8 para cadastro de reserva);

Controlador: 5 vagas (sendo 1 imediata e 4 para cadastro de reserva);

Contador: 10 vagas (sendo 2 imediatas e 8 para cadastro de reserva);

Analista jurídico: 1 vaga imediata;

Professor pesquisador I (exige graduação): 25 vagas (sendo 5 imediatas e 20 para cadastro de reserva);

Professor pesquisador II (exige pós-graduação): 25 vagas (sendo 5 imediatas e 20 para cadastro de reserva);

Professor pesquisador III (exige mestrado) :25 vagas (sendo 5 imediatas e 20 para cadastro de reserva).

Alguns cargos exigem experiência, como por exemplo, no caso de técnico administrativo I e II, além do ensino médio completo, para se candidatar é preciso apresentar experiência em funções similares e domínio do Pacote Office.

Já para carreira de controlador também exige graduação em Administração, Economia, Engenharia ou Direito e experiência profissional mínima de um ano na área.

As remunerações variam de R$2.091,54 a R$6.649,27. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência e negros. A carga horária é de 40 horas, exceto para o cargo de professor.

Quando serão as provas?

As provas do concurso ICTIM Maricá RJ estão marcadas para 02 de abril nos seguintes horários:

Manhã (9h às 12h): Técnico Administrativo II e Analista II;

Técnico Administrativo II e Analista II; Tarde (14h às 17h): Técnico Administrativo I e Analista I;

Técnico Administrativo I e Analista I; Tarde (das 14h às 18h): todos os cargos de nível superior.

A prova objetiva terá 50 questões divididas entre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa: 10 questões; Noções de Direito Administrativo e Constitucional; Noções de Informática; Matemática: 10 questões; Conhecimentos Específicos: 30 questões.

O certame ainda conta com prova discursiva, para todos os cargos. Já as carreiras de nível superior, informam que os candidatos precisam apresentar a avaliação de títulos.