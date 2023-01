Concurso IEMA ES: edital passa por retificação; confira o que mudou!

O concurso IEMA ES (Instituto Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo) anuncia que o edital teve as primeiras retificações. O anúncio foi feito nesta segunda, 02 de janeiro, por meio do Diário Oficial do Estado.

O documento apresentou algumas mudanças, entre elas: subitem do estágio curricular, avaliação de títulos, prova objetiva, tabelas de etapa da seleção e algumas nomenclaturas foram modificadas.

Clique aqui e acesse a retificação na íntegra.

As oportunidades são para nível médio/técnico e superior.

Os interessados deverão se inscrever no site AOCP, banca organizadora, até 25 de janeiro de 2023, as taxas de inscrição variam a depender do cargo, sendo de R$65,15 e R$85,15. A solicitação para isenção da taxa poderá ser feita até o dia 15 de dezembro pelos seguintes grupos:

inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Concurso Público;

se declarar isento de apresentar a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa Física;

for doador de medula óssea, devidamente cadastrado;

for eleitor convocado e nomeado;

for doador de sangue;

for pessoa com deficiência.

Vagas concurso IEMA ES

Ao todo são 34 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades são para os seguintes cargos:

técnico de desenvolvimento ambiental – cinco vagas; e

agente de desenvolvimento ambiental – 29 vagas.

Vale lembrar que o requisito de escolaridade depende do cargo, o técnico para nivel médio e agente para nível superior. A remuneração também depende da carreira, sendo que R$3.339 para técnico e o agente conta com R$6.582,60 de salário.

Como serão as provas?

A fase objetiva está marcada para 26 de janeiro de 2023. Nesta mesma data, neste concurso IEMA ES, acontecerão também as provas discursivas. Contudo, é importante lembrar que os candidatos que se inscreverem para o cargo de nível superior ainda serão submetidos à avaliação de títulos.

Vale destacar que na prova objetiva, serão 120 questões versando por várias disciplinas. Já a prova discursiva será uma redação para o técnico e um estudo de caso para o agente.

O concurso IEMA ES tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade. Neste tempo, os candidatos poderão ser convocados.

Clique aqui e acesse o edital completo.