Concurso INSS: até 4 mil aprovados serão convocados afirma ministro

O Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que cerca de 4 mil candidatos aprovados no último concurso INSS serão convocados em breve.

O compromisso foi firmado durante reunião do ministro com representantes da Anasps (Associação Nacional dos Servidores Públicos da Previdência e da Seguridade Social), na última terça-feira, 17 de janeiro.

Segundo informações constantes no próprio site da Anasps, Lupi confirmou que de imediato serão chamados mil servidores e, logo após, serão convocados de dois a três mil concursados, preenchendo o número de vagas ofertadas no certame, mais cadastro reserva.

De acordo com o edital do certame, até 3.373 candidatos possuem chances de classificação no concurso. Desse total, 2.487 vagas destina-se a ampla concorrência.

As provas já foram realizadas e os gabaritos divulgados. Agora os candidatos devem aguardar e acompanhar as próximas fases do concurso pelo site da banca organizadora, o Cebraspe.

Concurso INSS teve mais de 1 milhão de inscritos

O último concurso realizado pelo INSS, em 2022, contou com mais de 1 milhão de inscritos. Foram, no total, 1.023.494 de inscrições de candidatos interessados em concorrer a uma das 1000 vagas oferecidas para o cargo de técnico de seguro social.

O cargo de nível médio oferece salário de R$ 5.905,79, já incluso as gratificações e auxilio-alimentação, para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O contrato de trabalho concedido é o do regime estatuário, ou seja, garante estabilidade.

As vagas foram distribuídas entre 97 gerências executivas do INSS por todo o Brasil, conforme segue:

Acre – 10 vagas;

Alagoas – 13 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Amazonas – 59 vagas;

Bahia – 49 vagas;

Ceará – 25 vagas;

Distrito Federal – 7 vagas;

Espírito Santo – 11 vagas;

Goiás – 15 vagas;

Maranhão – 24 vagas;

Mato Grosso – 20 vagas;

Mato Grosso do Sul – 15 vagas;

Minas Gerais – 122 vagas;

Pará – 59 vagas;

Paraíba – 13 vagas;

Paraná – 32 vagas;

Pernambuco – 31 vagas;

Piauí – 9 vagas;

Rio de Janeiro – 191 vagas;

Rio Grande do Norte – 16 vagas;

Rio Grande do Sul – 49 vagas;

Rondônia – 20 vagas;

Roraima – 13 vagas;

Santa Catarina – 29 vagas;

São Paulo – 138 vagas;

Sergipe – 6 vagas;

Tocantins – 14 vagas;

As inscrições para o concurso do INSS tiveram inicio no dia 16 de setembro de 2022, encerrando no dia 04 de outubro, com taxa de inscrição no valor de R$ 85.