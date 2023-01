Concurso INSS: vai ter edital em 2023? Saiba mais!

Um novo edital do concurso INSS está em pauta e pode ser liberado em 2023. Apesar de que há um certame em andamento, tem grandes possibilidade de uma nova seleção devido a necessidade de compor o quadro de funcionários.

Segundo o atual Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, um novo edital seria importante para que o serviço do INSS adiantasse.

Sobre o assunto, Luiz reitera: “É preciso mais servidores por que a fila hoje é virtual, mas há milhares de pessoas que não têm acesso à internet, nem dominam a ferramenta”.

Concurso INSS

No que se refere a contratação de novos funcionários, o novo Ministro do Trabalho salientou: “Para o INSS voltar a funcionar é preciso ter pessoal qualificado e suficiente para atender a demanda, por que senão a bola de neve só vai crescer e custar muito mais para os cofres públicos que terá de pagar os retroativos, além de ser uma maldade para com quem precisa ter seus direitos reconhecidos”.

Vale lembrar que no início do mês de dezembro, nas redes sociais, o atual presidente do Brasil, na época candidato, destacou sobre a necessidade de acelerar o atendimento no INSS. Citou ainda sobre a fila de mais de 5 milhões de pessoas que esperam atendimento.

Devido às citações, assim como reconhecimento dos problemas enfrentados pelo órgão, pode ser que um edital seja liberado ainda este ano. Já que a oferta inicial de mil vagas na seleção 2022 não supre a necessidade de pessoal, tendo em vista que o INSS havia solicitado aval do Ministério da Economia para o preenchimento de 7 mil vagas somente para técnicos.

Contudo, mesmo levando em conta às necessidades, assim como demais problemas do INSS, para que um novo edital seja liberado, é preciso que todos os aprovados do edital anterior sejam convocados.

Desse modo, significa a convocação de 3.373 novos servidores, considerando as mil vagas inicialmente oferecidas e o cadastro reserva de pessoal.

É importante destacar também que o INSS havia solicitado autorização para o preenchimento de mais 1.571 oportunidades para analistas, com exigência de nível superior.