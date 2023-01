Concurso IPSEMG avança mais uma fase e edital já pode sair; 280 vagas!

O concurso IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) anuncia que o edital pode sair a qualquer momento.

Isso porque, a banca foi contratada. A Legalle Concursos será a empresa responsável pela seleção, receber as inscrições e viabilizar as etapas do certame.

Vagas concurso IPSEMG

Ao todo serão 280 vagas divididas entre os cargos de os cargos de Técnico (médio), Analista (superior) e Médico de Seguridade Social (superior).

Segundo o Termo de Referência, que funciona como um espelho do edital, os salários dos cargos são:

Técnico de Seguridade Social – I 17 vagas para 30h (R$ 1.077,84) 18 vagas para 40h (R$ 1.373,74)



Analista de Seguridade Social – I 14 vagas para 30h (R$ 2.150,58) 68 vagas para 40h (R$ 2.819,12)



Analista de Seguridade Social – III 14 vagas para 30h (R$ 3.130,11) 13 vagas para 40h (R$ 3.130,11)



Médico da Área de Seguridade Social – III 136 vagas para 24h (R$ 5.358,06)



Veja aqui as oportunidades de acordo com a especialidade.

Como serão as provas IPSEMG?

O certame deve acontecer em duas fases. A primeira deverá ser aplicada para todos os cargos, sem exceção. Já a segunda etapa deve acontecer apenas para os cargos de nível superior, avaliação de títulos.

A fase objetiva vai conter 60 questões de múltipla escolha. A duração da aplicação da prova será de 04 horas. A aplicação ocorrerá no município de Belo Horizonte. As disciplinas variam a depender do cargo, porém, a prova objetiva vai conter questões de conhecimentos gerais e específicos.

De acordo com o Termo de Referência, na prova de títulos, de caráter classificatório, somente serão aceitos os títulos de pós-graduações stricto sensu, valendo 0,5 ponto cada, com pontuação máxima 2,0.

Quando foi o último edital?

O último concurso aconteceu em 2014 e teve a IBFC como banca organizadora. Ao todo foram 698 vagas para os cargos de Médico, Analista e Técnico.

07 vagas – Médico da Área de Seguridade Social;

186 vagas – Analista de Seguridade Social;

505 vagas – Técnico de Seguridade Social.

Por sua vez, a fase objetiva contou com as seguintes disciplinas:

Médico da área de Seguridade Social: Língua portuguesa – 10 questões Saúde pública – 05 questões Legislação básica – 10 questões Conhecimentos específicos – 25 questões



Analista de Seguridade Social e Técnico de Seguridade Social: Língua portuguesa – 15 questões Legislação básica – 10 questões Conhecimentos específicos – 25 questões