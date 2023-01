Concurso Itapecerica da Serra SP: INSCRIÇÕES ABERTAS; iniciais de R$ 6 mil!

O concurso Itapecerica da Serra SP ( São Paulo) anuncia que as inscrições estão abertas para 48 vagas e mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever até dia 13 de fevereiro. A taxa de inscrição depende do cargo, sendo definida de R$ 58,00 (médio/técnico) e R$ 77,00 (superior), através do portal Avança SP, banca organizadora. A isenção poderá ser solicitada até o dia 18 de janeiro. Já o pagamento da taxa poderá ser feito até 14 de fevereiro.

Vagas concurso Itapecerica da Serra SP

Ao todo são 48 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. Confira a seguir a lista de oportunidades, assim como remuneração:

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

Auxiliar de Serviço Escolar : 03 vagas + CR (R$ 1.575,69)

: 03 vagas + CR (R$ 1.575,69) Assistente Administrativo: 03 vagas + CR (R$ 2.455,26)

03 vagas + CR (R$ 2.455,26) Cuidador: 03 vagas + CR (R$ 1.575,69)

03 vagas + CR (R$ 1.575,69) Inspetor de Alunos: 03 vagas + CR (R$ 1.762,85)

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Diretor de Escola : 04 vagas + CR (R$ 5.542,58)

: 04 vagas + CR (R$ 5.542,58) Fonoaudiólogo: 01 vaga + CR (R$ 2.555,02)

01 vaga + CR (R$ 2.555,02) Orientador Pedagógico: 02 vagas + CR (R$ 4.466,57)

02 vagas + CR (R$ 4.466,57) Professor (vários): 25 vagas + CR (R$ 2.941,65 a R$ 4.039,20)

25 vagas + CR (R$ 2.941,65 a R$ 4.039,20) Psicólogo: 02 vagas + CR (R$ 2.555,02)

02 vagas + CR (R$ 2.555,02) Supervisor de Ensino: 01 vaga + CR (R$ 6.051,52)

01 vaga + CR (R$ 6.051,52) Terapeuta Ocupacional: 01 vaga + CR (R$ 2.555,02)

Como serão as provas?

A prova objetiva do concurso Itapecerica da Serra SP está marcada para 26 de março e será realizada por todos os cargos. Além disso, demais fases serão realizadas, a depender do cargo. As etapas são:

Prova Discursiva para: Diretor de Escola, Orientador Pedagógico, Professor (todos) e Supervisor de Ensino;

para: Diretor de Escola, Orientador Pedagógico, Professor (todos) e Supervisor de Ensino; Prova de Títulos e Tempo de Serviço para: Diretor de Escola, Orientador Pedagógico e Professor (todos).

Entre as disciplinas que serão cobradas estão: Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, Noções de Informática, além de conhecimentos específicos.

Clique aqui e acesse o edital completo.

Concurso Itapecerica em andamento

Vale lembrar que tem um certame em andamento pela prefeitura de Itapecerica. As oportunidades foram para nível médio e superior. Confira os cargos:

Telefonista : 03 vagas + CR (R$ 1.762,85)

: 03 vagas + CR (R$ 1.762,85) Ensino Médio Completo

Topógrafo : 01 vaga + CR (R$ 2.035,25)

: 01 vaga + CR (R$ 2.035,25) Ensino Médio Completo + Curso Técnico Profissionalizante em Topografia ou Agrimensura + Registro no Conselho de Classe

Arquiteto e Urbanista : 02 vagas + CR (R$ 3.961,91)

: 02 vagas + CR (R$ 3.961,91) Ensino Superior Completo em Arquitetura + Registro no Conselho de Classe

Engenheiro Civil : 01 vaga + CR (R$ 3.961,91)

: 01 vaga + CR (R$ 3.961,91) Ensino Superior Completo em Engenharia Civil + Registro no Conselho de Classe