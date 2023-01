Concurso MP PB: edital ainda este ano! Veja novas informações!

O concurso MP PB ( Ministério Público da Paraíba) informa que tem edital chegando! Isso porque, foi anunciado na última terça-feira, 24, que o documento vai ser liberado em breve.

O órgão informa é que a previsão seja para fevereiro. Espera-se que sejam liberadas 11 vagas, sendo que 10 oportunidades para técnico sem especialidade e uma para analista desenvolvedor (tecnologia da informação), além de cadastro de reserva.

Avanço do concurso MP PB

Apesar de que os salários dos cargos ainda não terem sido divulgados, o certame segue em andamento. O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, assinou a portaria que constitui a comissão de acompanhamento do concurso, na terça, 24. O grupo vai ser responsável por prezar pelo andamento da seleção ainda como escolher a banca.

A comissão é formada por:

Promotores de Justiça, Reynaldo di Lorenzo Serpa Filho e Eduardo de Freitas Torres, e pelos servidores Jonatha Vieira de Sousa (diretor administrativo), Marcos Vinícius Ferreira Cesário (diretor de planejamento) e Vivianne de Queiroz Leal (diretora de tecnologia da informação).

Mediante tal ação, a comissão vai escolher a banca. A empresa vai ser responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas do concurso.

Como a última seleção aconteceu em 2019, o órgão acumula um déficit considerável de servidores, aumentando assim ainda mais as expectativas e a especulação sobre liberação do edital.

De acordo Antônio Hortêncio: “O último concurso para servidor se encerrou em dezembro de 2019. Desde então, surgiu uma quantidade significativa de cargos vagos, e é preciso fazer o concurso para, em um curto espaço de tempo, poder gerar nomeações e suprir as necessidades mais urgentes da instituição”.