Concurso MP SP tem edital retificado; confira mudanças!

O concurso MP SP ( Ministério Púbico de São Paulo) anuncia que o edital foi retificado e tiveram mudanças significativas.

Agora, os candidatos poderão realizar o pagamento das inscrições até dia 24 de janeiro. Contudo, vale lembrar que as inscrições foram encerradas no dia 19 de janeiro. A FGV é a banca responsável.

Vagas concurso MP SP

Ao todo são 05 vagas imediatas mais CR para os cargos de Oficial de Promotoria I e Analista de Promotoria I. Confira a seguir as oportunidades ofertadas no edital.

Analista de Promotoria I

Assistente social: uma vaga + cadastro;

Médico clínico: uma vaga + cadastro;

Médico psiquiatria: uma vaga + cadastro;

Médico do trabalho: uma vaga + cadastro; e

Psicólogo: uma vaga + cadastro.

Oficial de Promotoria I

Já para oficial de promotoria, as vagas são divididas pelas regiões, sendo elas:

Capital e Grande São Paulo;

Araçatuba;

Bauru;

Campinas;

Franca;

Piracicaba;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santos;

São José do Rio Preto;

Sorocaba;

Taubaté;

Vale do Ribeira.

As jornadas de trabalho variam de 20 a 40 horas semanais, conforme a carreira e especialidade pretendida. Os salários variam a depender do cargo. Para a carreira de nível médio os aprovados receberão o equivalente a R$5.429,56, já para nível superior, os valores são R$7.326,49.

Demais benefícios:

Auxílio-alimentação de R$1.100 ao mês;

Auxílio-transporte de R$15,30 ao dia; e

Auxílio-saúde de R$370 ao mês.

Edital OFICIAL

Edital ANALISTA

Como serão as provas?

As provas do concurso MP SP estão marcadas para 12 de março de 2023. A etapa objetiva vai acontecer no turno da tarde, das 13h às 17h. Para analista, as provas ocorrerão somente no município de São Paulo, enquanto para oficial elas também ocorrerão em várias áreas regionais do órgão espalhadas pelo estado.

Além da fase objetiva, os candidatos que disputam o cargo de analista deverão realizar avaliação de títulos. Já o cargo de oficial, os candidatos serão submetidos à prova prática de digitação.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Nesta fase, os aprovados poderão ser convocados.