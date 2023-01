Concurso para escriturário do BB: oportunidade!

O Banco do Brasil (BB) publicou o edital nº 01 – 2022/01, que determina como funcionará o concurso para escriturário. As vagas são para início imediato e, também, para cadastro de reserva. Portanto, é uma oportunidade muito boa.

As inscrições ainda estão abertas e existem vagas para diversos estados do país. O salário inicial também é bom: R$3.622,23, com acréscimos de benefícios. Por isso, vale a pena conferir os detalhes desse concurso.

Saiba mais sobre como irá funcionar o concurso para escriturário do Banco do Brasil no artigo abaixo!

Como fazer a inscrição?

A banca organizadora do concurso para escriturário é a Fundação Cesgranrio. Dessa forma, o primeiro passo para fazer a inscrição é acessar o site da fundação. Além da inscrição ocorrer por lá, informações mais aprofundadas, como o edital e cronograma detalhado do concurso, podem ser encontradas lá. Pelo site, também é possível acompanhar o andamento da inscrição e o local da prova.

O prazo para as inscrições é até o dia 24 de fevereiro de 2023 e a taxa do concurso é de, apenas, R$ 50,00. O pagamento pode ser feito por PIX ou por meio de boleto bancário, emitido no site da fundação. É importante ressaltar que os candidatos terão, somente, até o dia 28 de fevereiro para gerar o boleto ou o código do PIX. Assim, o ideal é que eles já façam esse processo no momento da inscrição.

Distribuição de vagas no concurso para escriturário

O concurso para escriturário ofertará 6 mil vagas, de acordo com o edital. Dessas, 4 mil são para início imediato e o restante, 2 mil, são para cadastro.

Contudo, essas vagas ainda são divididas em duas categorias: Agente Comercial e Agente de Tecnologia. Ambas possuem 2 mil vagas de início imediato e mil vagas para cadastro, o que totaliza as 6 mil vagas.

Em relação à especificação por estados, para a vaga de Agente Comercial, essa informação pode ser encontrada no edital. Entretanto, para a vaga de Agente de Tecnologia, a distribuição por estados não é detalhada.

Lembrando que existe a reserva, por lei, de vagas para candidatos negros e para Pessoas com Deficiência, de 20% e 5%, respectivamente. Contudo, os candidatos que optarem por concorrer a estas vagas, estarão sujeitos a aprovação da banca para serem elegíveis as vagas.

Atribuições dos cargos:

Tanto o Agente de Tecnologia quanto o Agente Comercial possuem algumas atividades em comum. Isso porque ambos são cargos que fazem parte da carreira do escriturário. Algumas dessas atribuições são:

Preparar e processar documentos.

Executar tarefas burocráticas.

Fornecer orientações aos clientes sobre os serviços e produtos oferecidos pelo Banco do Brasil.

Executar aplicações financeiras de clientes, segundo as normas.

Ser responsável pela qualidade e pelo prazo dos serviços que ocorrem sob seu comando.

Recolher e manipular dados estatísticos e informações de cadastros.

Entre outras.

O salário, como dito, é de R$3.622,23, com acréscimos de benefícios, que incluem auxílio-creche, participação nos lucros ou resultados, entre outros. Os interessados devem acessar o site da fundação para mais informações.