Concurso PC CE: governador confirma novo edital para 2023!

O concurso PC CE ( Polícia Civil do Ceará) vai ter novo edital em 2023. A informação foi dada pelo novo governador, Elmano de Freitas.

O governador ainda confirmou que vai convocar os aprovados do edital passado, que aconteceu em 2021. Vale lembrar que 670 candidatos que integram o cadastro de reserva aguardam convocação para realização do Curso de Formação Profissional (CFP).

Por mais que não haja maiores esclarecimentos sobre quantitativo de vagas ou cargos, sabe-se que a intenção com novos editais é fortalecer o quadro de servidores e, consequentemente, aumentar o efetivo do órgão.

Como foi o último edital do concurso PC CE?

O último certame aconteceu em 2021, na ocasião, foram ofertadas 500 vagas imediatas, além de outras 1.000 para formação de cadastro reserva, para os cargos de Escrivão e Inspetor. As oportunidades foram distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos negros.

A IDECAN foi a banca responsável pela seleção. As vagas foram para as carreiras de Inspetor e Escrivão que exigiram formação de nível superior e contaram com salário inicial de R$ 3.732,86.

Ao todo, o concurso recebeu o total de 100.413 inscrições, sendo 86.120 inscritos na ampla concorrência, 13.279 candidatos que se autodeclararam negros e 1.014 pessoas com deficiência.

As provas aconteceram em cinco fases. Sendo elas:

1ª Fase: Provas escritas Objetivas e Discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

2ª Fase: Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório;

3ª Fase: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Fase: Exame Toxicológico, de caráter eliminatório;

5ª Fase: Curso de Formação Profissional e Avaliação de Verificação de Aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório

Requisitos dos cargos

Os requisitos variam a depender do cargo. Veja as carreiras ofertadas no edital de 2021.

Inspetor de Polícia: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Escrivão: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.