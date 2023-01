Concurso PC MA: sindicato abre o jogo e cobra abertura de novos editais

O concurso PC MA ( Polícia Civil do Maranhão) tem sido um dos certames mais esperados. Porém, no que se tratando do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (SINPOL MA), o edital não vai demorar de sair.

Manoel Alcinê, presidente do Sindicato, citou sobre a necessidade de contratação de novos servidores, devido ao déficit no quadro de funcionários.

Sobre o baixo quantitativo de servidores, Manoel foi na Delegacia Geral para reivindicar adequações no efetivo do 03ª DP (Delegacia Radional). Atualmente, o órgão conta com um investigador e um escrivão.

Um certame, portanto, é “imprescindível para sanar problemas semelhantes na capital e em outras regiões do estado”.

Atualmente, o efetivo da Polícia Civil do Estado conta com 1.812 policiais na ativa. Vale lembrar também que o último edital aconteceu em 2017. Na ocasião, as vagas foram para delegado, escrivão, investigador, médico legista, odontolegista e perito criminal.

Em nota enviada pelo SINPOL, a precisão do concurso é pontuada: “É necessário repor, capacitar, treinar e valorizar policiais que já estão nas forças e aqueles que ingressarão. A questão salarial é uma das grandes prioridades da nossa gestão, como também as demandas de condições de trabalho e o efetivo, que fazem parte de uma política de segurança pública eficiente”.

Como foi o último concurso PC MA?

A Cebraspe foi a banca organizadora. Ao todo foram 414 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades foram para Delegado, Escrivão, Agente, Médico Legista, Perito Criminal e Perito Odontolegista.

O edital foi publicado em 2017 e contaram com as seguintes vagas e oportunidades:

Cargos Vagas CR Salários Delegado 20 80 R$ 18.957,64 Escrivão 20 60 R$ 4.550,28 Investigador 46 140 R$ 4.550,28 Médico Legista 07 18 R$ 8.972,33 Perito Odontolegista – 01 R$ 8.972,33 Perito Criminal 07 16 R$ 8.972,33

Os requisitos também variam de acordo com o cargo PC MA:

Delegado : Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Direito e Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior;

: Escrivão e Investigador de Polícia : Diploma de nível superior em qualquer área de formação e Carteira Nacional de Habilitação, categoria B ou superior;

: Médico Legista : Diploma de curso de nível superior em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina;

: Odontolegista : Diploma de curso de nível superior em Odontologia e registro no Conselho Regional de Odontologia;

: Perito Criminal : Diploma de curso de nível superior em Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Engenharias, Psicologia, Serviço Social, Física, Farmácia e Bioquímica, Geologia, Química ou Química Industrial e registro no conselho de classe, quando for o caso;

:

Etapas

Os candidatos passaram por duas etapas. A fase inicial além de prova objetiva e discursiva, ainda contou com:

Avaliação de Títulos Prova Prática de Digitação, para o cargo de Escrivão de Polícia Exames médicos e toxicológico Teste de Aptidão Física (TAF) Avaliação Psicológica Investigação Social e Funcional

Já a segunda fase, contou com curso de formação profissional e investigação social e funcional.