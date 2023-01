Concurso Perícia SE: edital amanhã 24/01; 60 vagas para nível médio e superior

O concurso Perícia SE ( Sergipe) terá edital divulgado amanhã, 24 de janeiro. As informações foram confirmadas pelo governador Fábio Mitidieri.

A Idecan é a banca responsável e ao todo serão 60 vagas para nível médio e superior. Confira mais detalhes sobre essa oportunidade!

Vagas concurso Perícia SE

A previsão é que sejam liberadas um total de 60 vagas, 3 a mais que a informação inicial. O governador Belivaldo Chagas ainda informou sobre especialidades, assim como os quantitativos dos cargos. São eles:

Agente técnico de necrópsia (uma);

Papiloscopista (dez);

Perito criminalístico (33);

Perito médico-legal (15); e

Perito odonto-legal (uma

Entretanto, maiores requisitos ou demais informações ainda não foram divulgadas. Vale lembrar que cargos de agente e papiloscopista será preciso de nível médio completo. Já as vagas de perito serão destinadas a candidatos com escolaridade de nível superior.

A comissão do concurso Perícia SE foi escolhida desde julho. O grupo foi responsável pela escolha e terá também a função de organizar as etapas da seleção e a condução das fases do exame. Para compor o grupo, os seguintes nomes foram escolhidos:

Carlos Augusto de Santana;

Nestor Joaquim de Gois Barros;

Epaminondas Gonzaga Lima Neto.

Quando aconteceu o último concurso Perícia SE?

O último edital aconteceu em 2014 e na ocasião foram ofertadas 34 vagas disponibilizadas para nível médio e superior. Vale lembrar que as oportunidades foram distribuídas pelos cargos de agente técnico de necrópsia e papiloscopista.

Neste caso, era necessário ter o nível médio completo. Os ganhos eram de R$1.689. Para nível superior foi ofertado o cargo de perito dividido entre as áreas criminalístico, médico-legal e odonto-legista.

Os ganhos iniciais foram de R$4.102. Os candidatos foram avaliados por meio de duas etapas, a fase objetiva da qual todos os cargos foram submetidos e análise de títulos, no caso dos peritos.