Concurso PGM Niterói (RJ): inscrições abertas para mais de 1300 vagas; salários até R$ 15, 3 mil

A Procuradoria Geral do Município de Niterói (PGM Niterói), no estado do Rio de Janeiro começa a receber a partir desta segunda-feira, 16 de janeiro, as inscrições para concurso público que visa o preenchimento de mais de 1300 vagas para contrato efetivo e imediato, somadas as vagas para cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível médio / técnico e superior em diferentes áreas.

O salário oferecido pela Procuradoria Geral de Niterói – RJ varia entre R$ 2.846,86 a R$ 15.334,15 mensais.

A banca responsável pela organização do certame é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Vagas e salários Concurso PGM Niterói – RJ

A Procuradoria Geral de Niterói – RJ oferece, ao todo, 1350 vagas distribuídas entre os seguintes cargos de nível médio e superior:

Nível médio / técnico

Técnico de Procuradoria – 20 vagas + 1000 cadastro reserva;

Nível superior

Analista Processual – 7 vagas + 200 cadastro reserva;

Analista Contábil – 1 vaga + 50 cadastro reserva;

Analista de Tecnologia da Informação – 1 vaga + 50 cadastro reserva;

Procurador do Município 3º Categoria – 6 vagas + 50 cadastro reserva;

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

O salário oferecido pela Procuradoria Geral de Niterói – RJ varia de acordo com o cargo.

A vaga de Técnico de Procuradoria, por exemplo, oferece remuneração de R$ 2.846,86. Já os cargos de analista preveem salários de R$ 6.838,92. Enquanto o cargo de Procurador Geral do Munícipio possui remuneração de R$ 15.334,15.

Fora o salário mensal, o candidato aprovado ainda terá direito a auxilio alimentação.

Inscrições Concurso PGM Niterói – RJ

Os interessados em participar do concurso público PGM Niterói – RJ devem realizar a inscrição entre os dias 16 de janeiro de 2023 a 09 de março de 2023, diretamente pelo site da FGV.

Para o cargo de procurador, no entanto, as inscrições vão somente até o dia 03 de fevereiro.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 250.

Etapas concurso PGM Niterói – RJ

O concurso público para a Procuradoria Geral de Niterói – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva, comum para todos os cargos;

Prova escrita discursiva, apenas para os cargos de nível superior;

Prova oral, apenas para o cargo de procurador;

Prova de títulos, apenas para o cargo de procurador;

A prova objetiva para o cargo de procurador está prevista para ser aplicada no dia 26 de março de 2023.

Já para os demais cargos a data da prova objetiva é dia 14 de maio de 2023.

Clique aqui para ler os editais na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso PGM Niterói – RJ.