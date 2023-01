Concurso Piauí: Secretaria de Educação em Teresina anuncia previsão para edital

Mais um concurso Piauí chegando. Dessa vez, a SEMEC – Secretaria Municipal de Educação em Teresina anuncia que edital sai em breve.

As informações são de Nouga Cardoso, secretário da SEMEC. Na declaração, Nouga avisou que o documento sai até abril.

Os esclarecimentos são desta quinta-feira, 19 de janeiro. “Queríamos ter anunciado e feito este concurso em 2022, mas por conta das questões relacionadas a arrecadação, já que houve redução no valor dos impostos cobrados do combustível e energia elétrica. Isso impacta na receita do município e não quisemos arriscar”.

Vagas concurso Piauí

Ao todo são 1.114 vagas para professores efetivos e 27 vagas para a contratação de psicólogos, assistentes sociais e nutricionistas.

As oportunidades são para nível médio e superior. A contratação de professores serão nas seguintes áreas:

Religião;

Educação Artística;

Educação Física;

Português;

Matemática;

Química; e

Geografia.

Quando foi o último edital?

O último concurso aconteceu em 2014. Na ocasião foram ofertadas 140 vagas e contou com 15.379 candidaturas. O edital teve sua homologação publicada em 2020.

As oportunidades foram para professores da Educação Infantil e anos iniciais, do nível fundamental do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano.

O certame contou com duas fases. A primeira etapa foi prova objetiva e a segunda contou realização de prova didática.

As disciplinas foram divididas da seguinte forma:

Professor de 1.º Cliclo (polivalência)

Disciplina Número de questões Língua Portuguesa 25 Matemática 25

Professor de 2.º Ciclo

Área/Especialidade Disciplina Questões Língua Portuguesa Língua Portuguesa 50 Matemática Matemática 50 Artes Artes 50 Ciências Ciências 50 Ensino Religioso Ensino Religioso 50 História História 50 Geografia Geografia 50