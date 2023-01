Concurso PM DF: candidatos são convocados para etapa psicológica

O concurso PM DF ( Polícia Militar do Distrito Federal) sofreu movimentações. Após a exoneração do comandante-geral, coronel Fábio Augusto, a corporação convoca candidatos do concurso de 2018 para etapa psicológica.

As informações foram inseridas no Diário Oficial, na última terça-feira, 10 de janeiro. Os candidatos convocados vão realizar exames, avaliações e testes psicológicos, que visam aferir os requisitos psicológicos do candidato.

Concurso PM DF candidatos convocados

Vale lembrar que essa é uma etapa de fundamental importância pois identifica se o candidato está apto ou não para exercer o cargo, assim como funções militares.

A avaliação está prevista para 14 de Janeiro, no Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), sem segunda chamada, às 13:30.

A autorização de um novo edital do concurso foi concedida desde 2022. A expectativa é de quesejam ofertadas 2.146 vagas. É bom lembrar que o concurso PM DF de oficiais, o aval visa o preenchimento de 46 vagas, com provimento previsto para a partir de janeiro de 2023.

Já no concurso PM DF de soldado, a autorização contempla 2.100 vagas, cuja previsão de ingresso é a partir de setembro de 2023.

O candidato interessado precisa comprovar diploma de nível superior, além disso, ter idade entre 18 e 30 anos e Carteira de Habilitação na categoria B. Além disso, era necessário ter altura mínima de 1m65 (homens) e 1m60 (mulheres).

Etapas concurso PM DF

As etapas do certame já estão confirmadas. Além da prova objetiva e discursiva, composta pela redação, os candidatos deverão realizar as seguintes fases:

2ª Etapa – teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

teste de aptidão física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 3ª Etapa – avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada;

avaliação dos exames médicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; 4ª Etapa – avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e

avaliação dos exames psicológicos, de caráter unicamente eliminatório, a ser realizada pela Contratada; e 5ª Etapa – sindicância da vida pregressa e investigação social, de caráter unicamente eliminatório, a serem realizadas pela PMDF.