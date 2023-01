Concurso PM MG: confira distribuição das vagas por município

O concurso PM MG oferta 3.001 oportunidades para soldado e oficial. Para soldados, os interessados deverão se inscrever entre os dias 01 e 30 de março. A taxa é de R$ 101. Para o cargo de oficial, a inscrição deverá ser feita entre 03 de abril e 03 de maio de 2023. A taxa é de R$ 220.

As inscrições deverão ser realizadas pelo site da corporação. Os ganhos iniciais variam de R$ 4.360,83 a R$ 7.175,30. Veja mais detalhes

Concurso PM MG distribuição de vagas por município

Separamos detalhes sobre a distribuição de vagas para soldado. Confira as oportunidades e não perca essa chance:

Região Vagas masculino Vagas feminino 1ª, 2ª e 3ª RPM – Belo Horizonte 900 101 4ª RPM – Juiz de Fora 135 15 5ª RPM – Uberaba 108 12 6ª RPM – Lavras 81 09 7ª RPM – Divinópolis e Bom Despacho 135 15 8ª RPM – Governador

Valadares 108 12 9ª RPM – Uberlândia 108 12 10ª RPM – Patos de Minas 54 06 11ª RPM – Montes Claros 81 09 12ª RPM – Ipatinga e Manhuaçu 162 18 13ª RPM – Barbacena 54 06 14ª RPM – Curvelo 108 12 15ª RPM – Teófilo Otoni 135 15 16ª RPM – Unaí 54 06 17ª RPM – Pouso Alegre e Extrema 153 17 18ª RPM – Poços de Caldas e Passos 108 12 19ª RPM – Sete Lagoas 54 06

Requisitos soldado

Ter nível superior de escolaridade;

Ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade;

Ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

Ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Requisitos Oficial

Possuir título de bacharel em Direito, obtido em estabelecimento reconhecido pelo sistema de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal;

Ter entre 18 (dezoito) e 30 (trinta) anos de idade;

Ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

Ter altura mínima de 1,60m (um metro e sessenta centímetros);

Não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Como serão as provas do concurso PM MG?

As provas para soldado serão dia 07 de maio de 2023. O certame vai contar com as seguintes fases:

1ª FASE : Prova de conhecimentos (prova objetiva);

: Prova de conhecimentos (prova objetiva); 2ª FASE : Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde;

: Avaliações Psicológicas e Exames de Saúde; 3ª FASE: Avaliação Física Militar (AFM).

As disciplinas da prova objetiva:

Língua Portuguesa – 20

Literatura – 05

Noções de Língua Inglesa – 05

Noções de Direito e Direitos Humanos – 10

Raciocínio Lógico-Matemático – 10

Por sua vez, a Avaliação Física Militar (AFM) é composta Controle Fisiológico (CF), exigido dos

candidatos que já sejam militares da PMMG, ou Avaliação Médica (AM), exigida dos demais candidatos, e do Teste de Capacitação Física (TCF).

O TCF será composto dos seguintes exercícios:

Abdominal remador;

Barra fixa;

Corrida 2.400m;

A prova do concurso PM MG oficial será realizada dia 04 de junho de 2023. O certame será composto por três etapas:

1ª FASE : Prova de conhecimentos (prova objetiva e prova dissertativa);

: Prova de conhecimentos (prova objetiva e prova dissertativa); 2ª FASE : Avaliações Psicológicas, Atividade Física Militar (AFM) e Exames de Saúde;

: Avaliações Psicológicas, Atividade Física Militar (AFM) e Exames de Saúde; 3ª FASE: Prova Oral e Prova de Títulos.

Vale lembrar que a prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório, terá valor total de 100 pontos e conterá 50 questões de múltipla escolha (quatro alternativas). Cada questão terá o valor de 02 pontos.

As disciplinas que serão cobradas serão:

Direito Constitucional – 06

Direito Administrativo – 06

Direito Penal – 06

Direito Processual Penal – 06

Direito Civil e Direito Processual Civil – 06

Legislação Extravagante e Direitos Humanos – 08

Língua Portuguesa – 04

Raciocínio Lógico-Matemático – 04

Noções de Língua Inglesa – 04

Sendo assim, a prova dissertativa (redação) é de caráter eliminatório e classificatório e consiste na elaboração de redação com tema que será fornecido no momento da prova. A redação deverá conter, no máximo, 30 linhas e, no mínimo, 120 palavras, tendo valor de 100 pontos.

A prova oral e de títulos vai exigir os seguintes conhecimentos:

Grupo I: Direito Constitucional e Direito Administrativo;

Grupo II: Direito Penal e Direito Processual Penal.

Acesse aqui o edital para soldado.

Acesse aqui o edital para oficial.