Concurso PM MG oferta 27 vagas para médicos; confira especialidades

O concurso PM MG ( Polícia Militar de Minas Gerais) informa que o edital publicado anuncia que foram liberadas vagas para oficiais da saúde.

Do quantitativo 27 são para médicos. Os interessados poderão se inscrever no site da corporação, entre os dias 20 de março até 19 de abril de 2023. A taxa de inscrição é R$ 220.

Especialidade oficial médico PM MG

Entre as especialidades oferecidas no edital estão:

Especialidade Vagas Patologia Clínica 1 Otorrinolaringologia 1 Ortopedia / Pé 1 Ortopedia / Ombro 1 Geriatria 1 Cirurgia Pediátrica 1 Cirurgia Vascular 1 Mastologia 2 Neurocirurgia 2 Dermatologia 2 Clínica Médica 3 Clínico 11

As demais vagas oferecidas no certame estão:

Praças Especialistas

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico em Radiologia 2 R$ 4.360,83 Técnico em Farmácia 5 R$ 4.360,83 Técnico Laboratorial 6 R$ 4.360,83 Técnico em Saúde Bucal 8 R$ 4.360,83 Técnico em Prótese Dentária 2 R$ 4.360,83 Técnico em Enfermagem 57 R$ 4.360,83

Oficiais da Saúde

CARGOS VAGAS SALÁRIO Médico (várias especialidades) 27 R$ 11.037,14 Psicólogo 18 R$ 11.037,14 Cirurgião Dentista 4 R$ 11.037,14 Veterinário 1 R$ 11.037,14 Enfermeiro 5 R$ 11.037,14 Fisioterapeuta 3 R$ 11.037,14 Farmacêutico 2 R$ 11.037,14

Os requisitos para se inscrever aos cargos são:

ser brasileiro(a);

ter nível superior de escolaridade em área compatível com a função a ser exercida;

possuir registro ativo no respetivo Conselho;

possuir título de especialista, título de pós-graduação e/ou residência médica (quando necessário);

ter entre 18 e 35 anos de idade (Oficial);

ter entre 18 e 30 anos de idade (Praças);

ter altura mínima de 1,60m (Praças);

ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Quando serão as provas do concurso PM MG?

As provas do concurso PM MG Saúde estão marcadas para 21 de maio. O certame será composto por três fases, sendo elas:

1ª FASE : Prova de conhecimentos (prova objetiva);

: Prova de conhecimentos (prova objetiva); 2ª FASE : Prova de Títulos, Avaliações Psicológicas, Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM);

: Prova de Títulos, Avaliações Psicológicas, Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM); 3ª FASE: Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO).

A fase objetiva vai contar com 100 questões. As disciplinas varia de acordo com o cargo. Sendo, portanto:

Oficiais: Língua Portuguesa – 10 Direitos Humanos – 05 Conhecimentos Específicos – 35



Praças Especialistas: Língua Portuguesa – 10 Noções de Língua Inglesa – 05 Noções de Direito e Direitos Humanos – 05 Raciocínio Lógico-Matemático – 05 Conhecimentos Específicos – 25



Além da avaliação de títulos, os candidatos deverão realizar a avaliação físico militar. Os exercícios são: força de resistência abdominal, força de resistência de braços e resistência cardiorrespiratória.

Acesse o edital aqui

Edital especialista aqui.