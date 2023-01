Concurso PM MG Saúde libera edital com 140 vagas e salários de R$ 11 mil!

O concurso PM MG Saúde ( Polícia Militar de Minas Gerais) anuncia que foi publicado edital com 140 vagas para provimento imediato.

As oportunidades são para carreira de Oficial e Praça Especialista. Os interessados poderão se inscrever no site da corporação, entre os dias 20 de março até 19 de abril de 2023. A taxa de inscrição é R$ 220.

Vagas concurso PM MG Saúde

Ao todo são 140 vagas imediatas. Os cargos ofertados de acordo com remuneração são:

Praças Especialistas

CARGOS VAGAS SALÁRIO Técnico em Radiologia 2 R$ 4.360,83 Técnico em Farmácia 5 R$ 4.360,83 Técnico Laboratorial 6 R$ 4.360,83 Técnico em Saúde Bucal 8 R$ 4.360,83 Técnico em Prótese Dentária 2 R$ 4.360,83 Técnico em Enfermagem 57 R$ 4.360,83

Oficiais da Saúde

CARGOS VAGAS SALÁRIO Médico (várias especialidades) 27 R$ 11.037,14 Psicólogo 18 R$ 11.037,14 Cirurgião Dentista 4 R$ 11.037,14 Veterinário 1 R$ 11.037,14 Enfermeiro 5 R$ 11.037,14 Fisioterapeuta 3 R$ 11.037,14 Farmacêutico 2 R$ 11.037,14

Os requisitos para se inscrever aos cargos são:

ser brasileiro(a);

ter nível superior de escolaridade em área compatível com a função a ser exercida;

possuir registro ativo no respetivo Conselho;

possuir título de especialista, título de pós-graduação e/ou residência médica (quando necessário);

ter entre 18 e 35 anos de idade (Oficial);

ter entre 18 e 30 anos de idade (Praças);

ter altura mínima de 1,60m (Praças);

ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”;

não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Quando serão as provas PM MG?

As provas do concurso PM MG Saúde estão marcadas para 21 de maio. O certame será composto por três fases, sendo elas:

1ª FASE : Prova de conhecimentos (prova objetiva);

: Prova de conhecimentos (prova objetiva); 2ª FASE : Prova de Títulos, Avaliações Psicológicas, Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM);

: Prova de Títulos, Avaliações Psicológicas, Exames de Saúde e Avaliação Física Militar (AFM); 3ª FASE: Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO).

A fase objetiva vai contar com 100 questões. As disciplinas varia de acordo com o cargo. Sendo, portanto:

Oficiais: Língua Portuguesa – 10 Direitos Humanos – 05 Conhecimentos Específicos – 35



Praças Especialistas: Língua Portuguesa – 10 Noções de Língua Inglesa – 05 Noções de Direito e Direitos Humanos – 05 Raciocínio Lógico-Matemático – 05 Conhecimentos Específicos – 25



Além da avaliação de títulos, os candidatos deverão realizar a avaliação físico militar. Os exercícios são: força de resistência abdominal, força de resistência de braços e resistência cardiorrespiratória.

Acesse o edital aqui

Edital especialista aqui.