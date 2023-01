Concurso PM PB: novo edital em até 90 dias! Saiba mais!

O concurso PM PB ( Polícia Militar da Paraíba) tem prazo para liberação de edital anunciado. A informação aconteceu por meio de entrevista do comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Sérgio Fonseca, na última quarta-feira, 4.

De acordo com esclarecimentos, Sérgio afirmou que o documento será liberado de 60 até 90 dias. Sobre o quantitativo de vagas, já foi confirmado.

Vagas concurso PM PB

Ao todo serão mil vagas para soldados. A carreira, que exige o nível médio dos candidatos, terá alterações na próxima seleção, já que uma recente lei reduziu a altura mínima para participação.

Sendo assim, pelas novas regras, a altura mínima dos homens passa a ser de 1m60, já a das mulheres sofreu redução. Total de 1m55.

A seleção está em fase de preparação para escolha da banca. A empresa vai ficar responsável por receber as inscrições, assim como viabilizar as etapas do certame.

Sérgio afirmou: “Nós já estamos preparando esse edital. Mas, logicamente, existem algumas etapas a serem cumpridas, a primeira delas diz respeito à licitação para contratação da banca que vai organizar esse concurso público. Isso gira em torno de dois meses”.

O comandante-geral ainda fez questão de falar sobre as fases da seleção e revelou que ao todo são cinco etapas. A primeira fase delas será a prova intelectual, seguida pelos exames psicológicos, de saúde, de aptidão física e social.

Quando foi o último edital PM PB?

Assim como o concurso para bombeiros, para PM da Paraíba o certame aconteceu em 2018. Ao todo foram ofertadas 900 para a Polícia Militar e 100 para o Corpo de Bombeiros da Paraíba.

Após o curso de formação, os aprovados receberam um valor equivalente a R$3.202,60. Entre os requisitos exigidos foram: nível médio completo, altura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres), além da idade entre 18 e 32 anos, até a data de matrícula no curso de formação.

As 80 questões foram divididas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (20);

Raciocínio Lógico (dez);

Geografia e História da Paraíba (dez);

Noções Básicas de Informática (dez); e

Noções de Direito e Sociologia (30).

Vale lembrar que a banca responsável, na ocasião, foi a IBFC. Além de exame intelectual, os candidatos foram submetidos às demais etapas como: avaliação psicológica, de saúde e aptidão física, além de social.