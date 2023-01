Concurso PM RN: quem pode participar? Inscrições abertas 23/01!

As fases do concurso PM RN são em um total de 07. São elas:

Exame Intelectual (Provas Objetiva e Discursiva) – de caráter Eliminatório e Classificatório; Exame de Avaliação de Condicionamento Físico – de caráter Eliminatório; Exame de Avaliação Psicológica – de caráter Eliminatório; Prova de Títulos – de caráter Classificatório; Investigação Social – de caráter Eliminatório; Inspeção de Saúde – de caráter Eliminatório; Procedimento de Heteroidentificação (Negros).

Quando foi o último concurso?

O último concurso PM RN aconteceu em 2019. Ao todo foram 1000 vagas e contou com 12 mil candidatos para as provas objetivas, primeira fase do certame.

Vale lembrar que em janeiro de 2021, 400 aprovados para formação de cadastro reserva foram convocados. Os ganhos iniciais, na época, para o cargo durante o curso de formação era de R$ 954,00, aumentando para R$ 2.904,00, após ingresso.

