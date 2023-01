Concurso PM SP: secretário anuncia plano emergencial; saiba como funciona

O concurso PM SP ( Polícia Militar de São Paulo) pode ter edital liberado em breve. Isso porque, o estado conta com um pouco mais de 80,1 mil profissionais, portanto, esse é o menor registro de efetivos do século.

Mediante situação preocupante, é preciso que metas sejam traçadas a fim de promover, o quanto antes, a contratação de novos profissionais.

Os dados foram esclarecidos pelo atual secretário de Segurança Pública, o PM Guilherme Derrite. Sobre o assunto disse: “Nós estamos passando e vamos passar pela maior crise de efetivo. A PM de SP, que já chegou a ter quase 100 mil homens, vai chegar a 80 mil, sendo que a população não parou de crescer, pelo contrário, aumentou demasiadamente”.

Novo concurso PM SP

Em entrevista, o secretário frisou sobre a necessidade de novos certames. A promessa se estende também para a Polícia Técnico-Científica e Polícia Civil.

Apesar de não ter anunciado prazos, deixou claro que os novos editais serão liberados “o mais breve possível”. E afirmou: “Ontem (3 de janeiro), eu tive uma reunião com o comandante da Polícia Militar, e daqui a pouco terei com o delegado-geral, doutor Artur Dian, sobre a Polícia Civil, para falar sobre efetivo para que eles apresentem um plano emergencial de recomposição do efetivo. Hoje na Polícia Civil é maior ainda a defasagem, mas a Polícia Militar ultrapassa 12%“.

Mesmo com o quadro de servidores defasado, o estado não tem deixado de promover concursos públicos. Contudo, entende-se que a média, dois editais por ano, tem sido menor do que o necessário. Portanto, mais um motivo para o novo edital do concurso PM SP sair em breve.

Edital anterior PM SP

Diante disso, vale lembrar que a PM SP publicou no início de dezembro de 2022 um edital com 2,7 mil vagas para a carreira, de nível médio. As inscrições jás e encerraram e a realização das provas está marcada para acontecer em 12 de fevereiro de 2023.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva com um total de 60 questões. As disciplinas foram:

Língua Portuguesa e Interpretação de Texto – 20 questões;

Matemática – 15questões;

Conhecimentos Gerais – 15 questões;

Noções Básicas de Informática – 5 questões; e

Noções de Administração Pública – 5 questões.

Os aprovados tem uma remuneração inicial de R$3.875,27 mensais. O valor é composto por R$1.544,80 de vencimento, R$1.544,80 de Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e R$785,67 de insalubridade.

Quantos aos requisitos, é preciso comprovar ter o nível médio completo, além de idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55 (mulheres) e 1,60 (homens), possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias B e E.