Concurso PMERJ vai sair em breve, veja mais detalhes

O Concurso PMERJ vem sendo muito aguardado por aqueles que desejam ingressar na carreira de Polícia Militar. Então, de acordo com as informações publicadas no Diário Oficial do Rio de Janeiro, a oportunidade de um novo edital pode acontecer em breve.

Para esse ano, a previsão é que já no primeiro semestre de 2023 sejam abertas mais de 10 mil vagas em concursos policiais. Enquanto, para o concurso PMERJ estão previstas 2.000 vagas com a distribuição que você pode conferir a seguir:

1.800 vagas para homens e 200 vagas para mulheres que desejam ingressar na carreira de soldado de nível médio. Então, se você está pensando em fazer parte desse grupo essa é sua grande chance.

Para saber mais informações sobre o concurso PMERJ, é só continuar com a gente até o final. Pois, hoje mostraremos mais detalhes sobre este novo processo seletivo do estado do Rio de Janeiro.

Saiba qual é a banca organizadora do concurso PMERJ

O ano de 2023 começou recheado de boas oportunidades para quem deseja se tornar um servidor público. Então, o Estado do Rio de Janeiro também disponibiliza várias vagas para profissionais na área policial.

Vale dizer, que não aconteceu a divulgação do edital. Todavia, de acordo com o governo do Rio de Janeiro serão disponibilizadas 2.000 vagas para soldados. E o preenchimento ainda deve acontecer este ano.

A espera agora é pela contratação da banca organizadora. Aliás, vale ressaltar que o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) apresentou a melhor proposta e deve ser a escolhida para o concurso PMERJ.

O processo de contratação já está em andamento, lembrando que a Secretaria de Polícia Militar do Rio de Janeiro já elaborou uma minuta do contrato. Portanto, faltam só as assinaturas que estão previstas para os próximos dias.

Veja os requisitos necessários para o concurso PMERJ

Alguns candidatos costumam não prestar muita atenção nos requisitos exigidos para os concursos. Todavia, isso é um grande erro, pois, se a pessoa não cumprir essas exigências não será possível dar continuidade a inscrição.

Por isso, é essencial estar atento aos requisitos necessários para o preenchimento das vagas, principalmente para o concurso PMERJ. Confira quais são a seguir:

Ensino médio completo;

Idade mínima de 18 anos completos e máxima de 32 anos até o primeiro dia de inscrição;

Carteira nacional de habilitação, no mínimo, categoria B;

Altura mínima: 1,65m para homens e 1,60m para mulheres.

O processo seletivo ainda oferecerá cotas para negros, índios e pessoas consideradas hipossuficientes. Ou seja, que não estão em condições de arcar com as taxas e custos exigidos no concurso.

Confira quais são as etapas do concurso PMERJ

Para garantir um melhor desempenho nas provas e conseguir uma boa colocação entre os aprovados, uma dica muito especial é conferir as etapas e disciplinas aplicadas nos concursos. Dessa forma, é possível se preparar e garantir um melhor resultado.

As etapas do concurso PMERJ são bem extensas. Inicialmente, as provas consistem em 9 etapas. Sendo que somente as duas primeiras são organizadas pela banca. Aliás, que consistem em:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva (redação) também de caráter eliminatório e classificatório.

As outras 7 etapas serão elaboradas pela própria Polícia Militar. Vale dizer que todas serão de caráter eliminatório e seguem a seguinte ordem:

Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos, exame antropométrico, TAF, exames psicológico, de saúde, social e toxicológico. Por fim, há a avaliação documental.

Como ter uma boa preparação para o processo seletivo

Para dar início a preparação para o concurso do PMERJ, o candidato deve conhecer as disciplinas exigidas nas provas. Assim, será muito mais simples para estudar as matérias que constam no edital.

Então, vamos conferir agora as disciplinas das provas objetivas: Língua Portuguesa, Matemática Básica, Noções de Direitos Humanos, Noções de Direito Administrativo, Legislação Aplicada, Noções de Direito Penal e Processo Penal.

A prova conta com 50 questões e cada questão vale 2 pontos. Para obter a classificação, o candidato deve acertar mais 60% da prova. Ou seja, acertar, no mínimo, 30 perguntas. Além disso, não pode zerar nenhuma disciplina.

Já na prova discursiva, o candidato terá que elaborar uma redação. Desse modo, o valor dessa atividade vai de 0 a 100. Então, quem não alcançar uma pontuação de, no mínimo, 50 pontos será eliminado do concurso.

Agora que você já sabe vários detalhes do concurso PMERJ e como se preparar para o dia da prova, é só aguardar a data de inscrição. Então, estudar bastante e se preparar fisicamente, para garantir uma vaga para o cargo.