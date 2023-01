Concurso Polícia Penal AC: edital iminente; 260 vagas!

O concurso Polícia Penal AC ( Acre) avançou mais uma fase rumo ao edital, o que o torna iminente, isto é, podendo ser liberado a qualquer momento.

Nesta quinta-feira, 12 de janeiro, foi publicado no Diário Oficial o extrato de contrato com a banca IBFC. Com a formalização, não se restam mais trâmites para liberação do edital.

Vagas concurso Polícia Penal AC

De acordo com segunda dispensa de licitação, serão ofertadas oportunidades para nível médio e superior. Com a decisçao do governador, Gladson Cameli, ao todo serão 260 vagas. “Vamos lançar o edital de concurso para a polícia penal, com 260 vagas, medida que também contribuirá para que possamos melhorar a estrutura penitenciária do estado”.

O último processo seletivo foi marcado para 2021. Veja a tabela abaixo:

CARGOS VAGAS SALÁRIO ESCOLARIDADE Auxiliar Administrativo 1 R$ 3.077,05 Ensino médio Advogado 1 R$ 4.658,32 Curso superior Assistente Social 1 R$ 4.658,32 Curso superior Psicólogo 1 R$ 4.658,32 Curso superior Na época IAPEN Acre, as fases existentes da seleção foram: Prova Objetiva, de caráter classificatório e eliminatório;

Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório.

Prova de Títulos, de caráter classificatório. Último edital Penal AC Em 2020, o processo seletivo tiveram as seguintes ofertas de vagas: Cargos Vagas Escolaridade Salário Técnico em enfermagem 04 nível médio R$ 2.458,15 Microscopista 01 nível médio R$ 2.458,15 Auxiliar de farmácia 01 nível médio R$ 2.458,15 Auxiliar de saúde bucal 02 nível médio R$ 2.458,15 Enfermeiro 03 nível superior R$ 4.547,75 Farmacêutico 01 nível superior R$ 4.547,75 Fisioterapeuta 01 nível superior R$ 4.547,75 Odontólogo 01 nível superior R$ 7.301,59 Médico (Clínica geral) 01 nível superior R$ 10.298,95 Nutricionista 01 nível superior R$ 4.547,75 Já em 2018, o último processo seletivo do IAPEN Acre ocorreu em 2018. Foram ofertadas 14 vagas temporárias para os seguintes níveis de escolaridade: nível médio (Auxiliar Administrativo e Recepcionista) e superior (Advogado Autárquico, Assistente Social e Psicólogo. e Advogado Autárquico). Os salários iniciais foram de R$ 2.931,05 (salário base + gratificação e benefícios) e de R$ 4.658,32 para superior (salário base + gratificação e benefícios).