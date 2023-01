Concurso Prefeitura de Rio Verde GO: INSCRIÇÕES ABERTAS! 1.170 vagas

Foi liberado o edital do concurso prefeitura de Rio Verde GO ( Goiás). Ao todo são mais de mil vagas e diferentes níveis de escolaridade.

Os interessados deverão se inscrever até 28 de fevereiro pelo portal UniRV. As taxas de inscrição dependem do cargo, sendo de:

Ensino Fundamental (Completo ou Incompleto) – R$ 110,00;

R$ 110,00; Ensino Médio/Técnico – R$ 150,00;

R$ 150,00; Ensino Superior – R$ 210,00.

Vagas concurso prefeitura de Rio Verde GO

Ao todo são 1.170 vagas divididas da seguinte forma:

Cargos com lotação específica para a cidade de Rio

Agente de Apoio da Educação Especial (300) R$ 1.978,40;

Agente de Suporte e Higienização (35) R$ 1.339,03;

Auxiliar de Educação Infantil (200) R$ 1.978,40;

Auxiliar de Farmácia II (20) R$ 1.794,45;

Cuidador Social (10) R$ 1.794,45;

Especialista em Assistência Social (14) R$ 2.651,24;

Especialista em Fonoaudiologia (3) R$ 2.651,24;

Especialista em Medicina Veterinária (4) R$ 2.651,24;

Especialista em Nutrição (8) R$ 2.651,24;

Especialista em Psicologia (18) R$ 2.651,24;

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Farmácia (1) R$ 3.559,46;

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária – Geral (3) R$ 3.559,46;

Especialista em Serviços Ambientais – Engenheiro Civil (1) R$ 3.559,46;

Especialista em Serviços Ambientais – Geólogo (1) R$ 3.559,46;

Especialista em Serviços Ambientais – Geral (8) R$ 3.559,46;

Especialista em Serviços Ambientais – Médico Veterinário (1); R$ 3.559,46

Especialista em Serviços de Inspeção Municipal (1) R$ 3.559,46;

Instrutor de Braille (1) R$ 1.978,40;

Intérprete de Libras (16) R$ 1.978,40;

Maqueiro (2) R$ 1.794,45;

Motorista da Saúde (45) R$ 2.181,08;

Motorista de Veículos Pesados II (38) R$ 2.404,73;

Operador de Máquinas Leves II (6) R$ 1.978,40;

Operador de Máquinas Pesadas II (41) R$ 2.651,24;

Padeiro (3) R$ 1.476,29;

Professor de História (2) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Língua Portuguesa (5) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Matemática (4) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Arte (6) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Ciências (6) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Educação Física (6) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil (300) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Inglês (5) R$ 25,63 hora/aula;

Técnico em Análises Clínicas (2) R$ 1.757,76;

Técnico em Radiologia (15) R$ 2.181,08;

Cargos com lotação específica para o Distrito de Lagoa do Bauzinho

Agente de Apoio da Educação Especial (5) R$ 1.978,40;

Intérprete de Libras (1) R$ 1.978,40;

Motorista de Veículos Pesados II (2) R$ 2.404,73;

Professor de História (1) R$ 25,63 hora/aula;

Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil (5) R$ 25,63 hora/aula.

Cargos com lotação específica para o Distrito de Ouroana

Agente de Apoio da Educação Especial (4) R$ 1.978,40;

Agente de Suporte e Higienização (1) R$ 1.339,03;

Auxiliar de Educação Infantil (2) R$ 1.978,40;

Motorista de Veículos Pesados II (2) R$ 2.404,73;

Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil (5) R$ 25,63 hora/aula.

Cargos com lotação específica para o Distrito de Riverlândia

Agente de Suporte e Higienização (1) R$ 1.339,03;

Auxiliar de Educação Infantil (3) R$ 1.978,40;

Motorista de Veículos Pesados II (3) R$ 2.404,73;

Professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil (4) R$ 25,63 hora/aula.

A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e a remuneração mensal varia de R$ 25,63 a hora, e R$ 1.339,03 a R$ 3.559,46.

Como serão as provas?

A fase objetiva será aplicada em Rio Verde. Contudo, é importante se atentar às datas. Segundo o edital, os cargos de Especialista (todas as áreas) e Professor de Educação Básica II terão provas aplicadas no dia 07 de maio. Já as demais funções do concurso estão com provas marcadas para o dia 14 do mesmo mês.