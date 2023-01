Concurso Professor: MEC confirma novo piso salarial; confira oportunidades!

Os novos contratados do concurso professor já entrarão com novo piso salarial. O anúncio veio por meio do novo ministro da educação, Camilo Santana.

De acordo com Camilo, a remuneração inicial passará de R$ 3.845,63 para R$ 4.420,55, sendo, portanto, um reajuste de 15% para a categoria.

Em redes sociais, o novo ministro aparece assinando o documento e em legenda esclarece: “portaria que estabelece o novo Piso Magistério 2023: R$ 4.420,55. O piso de 2022 era R$ 3.845,63?. Além disso, afirmou: “profissionais da educação é fator determinante para o crescimento do nosso país”.

Vale lembrar que a portaria ainda será anunciado no Diário Oficial, ainda esta semana. De acordo com a Lei do Piso Salarial, o reajuste precisa ser feito anualmente, o documento foi sancionado em 2008.

Apesar do piso salarial ser definido por meio do governo federal, são as autarquias municipais e estaduais, por meio das prefeituras e dos governos, que pagam os valores aos professores.

Concurso professor com editais abertos

Confira a lista de oportunidades para os profissionais do magistério. Abaixo constam detalhes sobre os editais, assim como remuneração.

Concurso UFJF

A Universidade Federal de Juiz de Fora informa que o edital está publicado. As inscrições vão começar em 13 de fevereiro e seguem até 22 de março de 2023. Ao todo são 28 vagas e os salários ultrapassam R$ 4 mil.

Concurso UNILA

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, informa sobre oportunidades por meio do concurso professor. Com o edital aberto, as inscrições poderão ser realizadas até 09 de fevereiro de 2023. Ao todo são 41 vagas para nível médio e superior.

Concurso SEE PE

A Secretaria de Educação de Pernambuco informa que são oferecidas 155 vagas mais formação de cadastro reserva. As inscrições variam entre 30 de janeiro até 01 de março de 2023.

Concurso IFAL

Em Alagoas, o IFAL abre oportunidades para professor. Ao todo são 12 vagas e as inscrições estarão abertas dia 23 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever até fevereiro.