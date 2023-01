Concurso Público: FGV é multada em R$ 413 mil após erro em edital

A Fundação Getulio Vargas ( FGV) foi multada em R$ 413 mil após problemas sérios envolvendo questões de prova do concurso público para servidores da Secretaria de Fazenda do Amazonas (Sefaz AM).

Aconteceu que haviam questões no certame de assuntos que não estavam no edital, o que causou transtorno aos candidatos.

Diante disso, em vez de Administração Pública, as provas trouxeram o conteúdo de Raciocínio Lógico, porém, esta disciplina não estava prevista no edital do certame.

Sendo assim, devido ao ocorrido, houve a anulação de 10 questões da prova objetiva para o cargo de Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual.

A banca então foi multada em 10% do valor total do concurso, sendo assim, a FGV vai pagar o equivalente a R$ 413.218,50 (quatrocentos e treze mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos).

Contudo, o pagamento poderá ser feito também através de prestação de serviços, como por exemplo, por meio de cursos aos servidores da Sefaz AM. Entretanto, é bom mencionar que os cursos deverão ser previamente aprovados pelo órgão e com valor equivalente à dívida.

O prazo estabelecido foi de 30 dias, isto é, contando depois da data de recebimento da portaria, publicada em 12 de janeiro de 2023.

Concurso público Sefaz AM

O certame ofertou os seguintes cargos:

Administrativo da Fazenda Estadual

Auditor Fiscal de Tributos Estaduais

Analista do Tesouro Estadual

Analista de Tecnologia da Informação

Técnico de Arrecadação de Tributos

Técnico da Fazenda Estadual

As provas aconteceram no dia 07 e 08 de maio de 2022 e ao todo foram 210 vagas. Vale lembrar que os aprovados farão jus a salários iniciais que variam de R$ 5.000,69 a R$ 23.548,96.