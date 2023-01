Concurso Receita Federal: últimos dias de inscrição! 699 vagas

O concurso Receita Federal informa que as inscrições estão chegando ao fim! Os interessados tem até o dia 19 de janeiro para realizar o cadastro pelo portal FGV. A taxa de inscrição varia do cargo, sendo de R$115 para o cargo de analista e R$210 para a carreira de auditor.

Vale lembrar que o concurso Receita Federal teve o edital liberado no dia 05 de dezembro, mas já sofreu duras críticas do Sindifisco (Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais).

O Sindicato se manifestou sobre a baixa quantidade de vagas ofertadas, levando em conta a real situação da Receita. A insatisfação se pautou também no decréscimo de quase 40% em 10 anos e sobre o exercício do órgão que atua com quase dois quintos a menos dos trabalhadores.

Vagas concurso Receita Federal

Ao todo são 699 vagas neste concurso Receita Federal. As oportunidades serão distribuídas entre os cargos de auditor e analista, como requisito básico, é preciso comprovar nível superior. Confira a lista de acordo com remuneração e vagas do edital Receita Federal:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699 É importante salientar que os dois cargos estão sem contratação já alguns anos. Os últimos editais foram liberados em 2012 e 2014. Requisitos para o cargo Para compor às vagas, é preciso que o candidato tenha os seguintes requisitos: Auditor Fiscal: diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;

diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação; Analista Tributário: diploma de conclusão de curso superior, em nível de graduação, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação Clique aqui e acesse o edital completo. Etapas do concurso da Receita Federal As provas objetivas estão marcadas para 19 de março de 2023. O certame vai contar com 2 etapas, de acordo com o edital Receita Federal. A primeira será dividida em: a) Primeira Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) Segunda Fase: Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e

c) Terceira Fase: Pesquisa de Vida Pregressa, de caráter eliminatório. Já a segunda contará com: a) Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório. A terceira fase da primeira etapa, pesquisa de vida pregressa, vai acontecer online, diferentemente da primeira e segunda fase. Contudo, a Segunda Etapa será desenvolvida na modalidade online síncrona e assíncrona, Ensino a Distância (EAD), com provas realizadas online e presencialmente, em até 5 polos: a) Brasília/DF;

b) Manaus/AM;

c) Recife/PE;

d) São Paulo/SP; e

e) Curitiba/PR. As provas, segundo o edital Receita Federal, serão aplicadas em dois turnos distintos, de acordo com o edital: a) No turno da manhã (de 8h às 12h30): Prova Objetiva de conhecimentos básicos; e

b) No turno da tarde (de 15h às 19h30): Prova Objetiva de conhecimentos específicos e Prova Discursiva. Vale lembrar que são 140 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada questão. A fase discursiva para o cargo de Auditor-Fiscal, a Prova Discursiva será constituída de 2 questões discursivas. Já para o cargo de Analista-Tributário, a etapa será constituída de 1 questão discursiva, ambas valendo 30 pontos. Clique aqui e acesse o edital completo.