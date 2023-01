Concurso RJ: Maricá anuncia reajuste para professores; confira novo salário

Mesmo sem previsão de mais um concurso RJ ( Rio de Janeiro) para Maricá, a cidade anuncia que houve reajuste no salário dos educadores.

O aumento foi de 15%, levando em conta os profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Sendo assim, o piso salarial da educação básica passa de R$3.224,42 para R$3.708,21 (jornada de 25h semanais) e de R$5.159,07 para R$5.932,93.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. É bom pontuar que com o novo reajuste, o piso fica acima do que anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, que tinha anunciado o valor de R$4.420,55.

Professores Maricá

O município conta com seis classes de acordo com o nível de graduação do profissional que variam de ensino médio até pós doutorado. Os novos valores beneficiarão 134 orientadores pedagógicos e 120 orientadores educacionais, além de 49 inspetores escolares. Por sua vez, na rede municipal são contabilizados 65 unidades escolares e 2.717 professores, sendo 1.849 (docente II) e 868 (docente I).

Sobre o reajuste, o prefeito de Maricá, Fabiano Horta, falou que se trata de um projeto de valorização do profissional. “Valorizar o professor é um processo permanente do nosso governo e o piso salarial de Maricá está entre os maiores do país. Educação de qualidade é o caminho da transformação real da vida e é esse caminho que procuramos trilhar em nosso município”. Diante disso, os novos servidores, aprovados dos próximos certames serão contratados com novos valores.

Edital concurso RJ previsto

Um novo concurso está previsto para este ano para área da educação. O principal motivo para novas contratações é recompor o quadro de funcionários, levando em fala que o município investirá mais de R$44 milhões na construção de dez novas creches. A partir disso, será necessária a contratação de novos profissionais por meio de concurso público para atuação nas unidades.

Provavelmente, os cargos que serão inclusos neste novo edital serão: professor, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Já existem tratativas sobre a UFF ser a banca para novo certame.