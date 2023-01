Concurso Santa Casa PA: edital com 250 vagas para nível médio e superior

O concurso Santa Casa PA (Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP) está com inscrições abertas. São 250 oportunidades mais formação de cadastro reserva.

As vagas são para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 de janeiro até 15 de março, pelo portal CETAP, banca organizadora.

De acordo com o edital, é necessário pesquisar a área destinada ao edital da Fundação Santa Casa e preencher o formulário com todos os dados necessários para cadastro. A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 52 para nível médio e R$ 79 para superior.

Vagas concurso Santa Casa PA

São 250 vagas mais formação de cadastro reserva. Confira a lista de oportunidades de acordo com escolaridade:

Nível médio

Assistente administrativo;

Assistente de Informática;

Técnico de contabilidade;

Técnico de enfermagem.

Nível superior

Analista de sistemas;

Engenheiro civil;

Estatístico;

Fisioterapia;

Fonoaudiólogo.

Além disso, o edital ainda traz várias oportunidades para o cargo de médico, cujas especialidades são:

Anestesiologia;

Cirurgia geral;

Cirurgia pediátrica;

Cirurgia plástica;

Clínica médica;

Hematologia e hemoterapia;

Medicina do trabalho;

Nefrologia;

Ginecologia e obstetrícia;

Infectologia;

Ortopedia e traumatologia;

Pediatria;

Medicina intensiva;

Genética médica;

Reumatologia;

Nutricionista;

Psicólogo; e

Terapeuta ocupacional.

A carga horário é de 30 horas semanais e os salários variam de R$1.215,50 a R$3.696,38.

Como serão as provas?

O concurso Santa Casa PA será dividido entre etapa objetiva e discursiva. A primeira fase da seleção está marcada para 16 de abril. Com duração de cinco horas, as provas vão acontecer nos dois turnos, a depender do cargo escolhido pelo candidato.

A fase objetiva vai contar com 50 questões divididas entre essas disciplinas:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação e Ética no Serviço Público – 5 questões;

Noções de Informática – 5 questões;

Legislação Básica da Saúde – 10 questões; e

Conhecimentos Específicos – 20 questões.

Na fase discursiva, o candidato vai realizar uma redação entre 20 e 30 linhas, segundo o tema proposto. O prazo de validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade.