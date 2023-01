Concurso SEDOP PA avança uma grande etapa! Veja detalhes sobre a prova!

O concurso SEDOP PA (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará ) anunciou que foi vencida mais uma etapa em prol do edital.

Dessa vez, a banca organizadora, CETAP, está oficialmente contratada. O contrato é valido por 12 meses e foi anunciado na última terça-feira, 24 de janeiro.

Vagas concurso SEDOP PA

De acordo com o projeto básico, são 31 vagas mais formação de cadastro reserva com oportunidades para nível médio e superior. Confira:

Nível superior

Cargo de Técnico em Gestão Pública

Contador – 03 vagas mais CR

Economista – 03 vagas mais CR

Arquiteto – 01 vaga mais CR

Engenheiro Civil – 01 vaga mais CR

Cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura

Arquitetura e Urbanismo – 05 vagas mais CR

Engenharia Civil – 03 vagas mais CR

Nível médio

Assistente Administrativo – 12 vagas mais CR

É importante destacar que a quantidade de vagas referente ao cadastro reserva ainda não foi especificada. Os salários variam a depender do cargo, sendo de:

Para os cargos de Nível Superior: R$ 2.809,37

Para o cargo de Nível Médio: R$ 1.200,00

Como serão as provas?

O certame será composto de duas etapas. A fase inicial, por sua vez, será composta de

Exame de Avaliação de Conhecimentos, com Prova Objetiva e Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, abordando todas as disciplinas constantes do conteúdo programático a ser informado posteriormente;

Já a segunda fase será:

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, a ser realizada apenas para os cargos de nível superior.

Até o momento as provas estão previstas para acontecer nos seguintes municípios: Altamira, Belém, Marabá, Santarém, Itaituba e Redenção.

Sobre a SEDOP

A Sedop tem, por finalidades institucionais, propor e implementar a política de organização urbana e regional do estado, gerenciar a execução dos planos, programa e projetos dela decorrentes, tanto nas áreas de competência estadual quanto de interesse urbano, em consonância com a Política Estadual de Desenvolvimento, além de planejar, coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços de engenharia e arquitetura do Estado ou de seu interesse.