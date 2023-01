Concurso Sefaz MT: confira o novo salário dos aprovados!

Os interessados para realizar o concurso Sefaz MT ( Secretaria da Fazenda de Mato Grosso) devem ficar atentos às novas remunerações.

Com os ajustes, os aprovados para o cargo de fiscal de tributos já deverão receber o novo valor. Isso porque, foi sancionada, no último dia 12 de janeiro, pelo governador Mauro Mendes, a lei 12.007, que prevê uma revisão geral de subsídios dos servidores e comissionados no estado, com um reajuste real de R$ 5,79%.

Sendo assim, a remuneração passou de R$ 28.418,34 podendo chegar a R$ 30.063,76. Vale lembrar também que o concurso deve ser liberado em breve. A seleção já conta com banca organizadora.

A escolhida foi a FGV. A empresa além de receber as inscrições, vai viabilizar as etapas e realizar todos os procedimentos que forem necessários.

Vagas concurso Sefaz MT

Sobre as oportunidades, é importante destacar que a Sefaz MT oferecerá 30 vagas imediatas para a carreira, além de formar cadastro reserva de pessoal. Para concorrer é necessário possuir formação de nível superior. A taxa de inscrição prevista é de R$ 250.

Como serão as provas?

A fase objetiva vai contar com 100 questões que serão divididas da seguinte forma:

A parte objetiva será aplicada em dois horários. No primeiro, das 7h30 às 12 horas, serão 63 questões objetivas, da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 17 questões

conhecimentos específicos – 36 questões

A parte de conhecimentos gerais serão estas disciplinas:

língua portuguesa – 8 questões

estatística e raciocínio lógico – 5 questões

matemática financeira e economia – 4 questões

Já a parte de conhecimentos específicos:

direito tributário – 14 questões

legislação tributária estadual – 14 questões

direito constitucional – 6 questões

direito administrativo e ética no serviço público – 6 questões

contabilidade geral – 6 questões

Vale lembrar que previamente as provas do concurso Sefaz MT devem acontecer apenas em Cuiabá, caso haja necessidade de expandir para outros municípios, a banca vai se encarregar de informar.