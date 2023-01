Concurso SME Recife avança mais uma fase e contrata banca; veja novos detalhes

O concurso SME Recife ( Secretaria Municipal de Educação) anuncia que o andamento da seleção avançou mais uma fase.

O certame para professor para prefeitura da capital do Pernambuco escolheu a Cebraspe, antiga Cespe, como banca organizadora. O extrato de contrato foi liberado no dia 31 de dezembro de 2022 e publicado no Diário Oficial do Município.

Além de receber as inscrições, a empresa vai viabilizar as etapas da seleção e, juntamente com a comissão, organizar o cronograma. Vale lembrar que o edital não vai demorar, levando em fala que o prefeito de Recife, João Campos, já garantiu que será liberado em 2023.

Campos revelou que serão mil vagas e devido a grande oportunidade, alguns entraves aconteceram inicialmente. Sobre a preparação, o prefeito disse: “Não é algo simples de ser construído, mas na virada desse ano ele (o edital) vai ser lançado”.

Vagas concurso SME Recife

Ao todo serão mil vagas mais formação de cadastro reserva para professor I (contemplando a Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais com carga horária mensal de 145 horas/aula) e professor II (contemplando o Ensino Fundamental Anos Finais com carga horária de 100 horas/aula).

Sobre a distribuição das vagas, ainda não foram confirmadas maiores informações. Contudo, a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Educação informou que as provas devem ser realizadas no primeiro semestre de 2023.

Quando aconteceu o último edital SME Recife?

O último edital foi liberado em 2015 e teve a FGV como banca organizadora. A seleção ofereceu 500 vagas efetivas, desse total, 50 foram reservadas às pessoas com deficiência.

As chances foram para o cargo de agente de apoio ao desenvolvimento escolar especial, que teve como requisito o nível médio completo. O salário básico, na época, era de R$1.193,37 para uma carga horária de 40 horas semanais.

Os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas. Ao todo, foram 50 questões sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico-Matemático;

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB);

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

Legislação Específica e Noções de Primeiros Socorros.

As provas foram realizadas na capital do Pernambuco, Recife. Além disso, os inscritos também passaram por prova dissertativa e teve o exame psicotécnico foi a última fase do concurso.