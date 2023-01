Concurso SMPU BH: SAIU edital com inicial de R$ 9,6 mil! Não perca!

O concurso SMPU BH (Secretaria Municipal de Política Urbana de Belo Horizonte) teve edital publicado. Ao todo são 38 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal IBGP, banca organizadora, entre o período de 20 de março a 24 de abril. A taxa de inscrição é R$ 120.

Vagas concurso SMPU BH

Ao todo são 38 vagas mais formação de cadastro reserva. Confira as oportunidades:

Fiscal de Controle Urbanístico e Ambiental Área de atuação: Área de Atividades de Fiscalização Integrada; Vagas: 38 + CR; e Remuneração: R$ 7.510,06 + até R$ 2.112,08 de gratificação e verbas indenizatórias (podendo chegar até R$ 9.622,14).



Para se inscrever é preciso ter nível superior completo.

Atribuições

Os aprovados deverão realizar as seguintes funções:

Desempenhar funções de interação pública, conforme especificado nas políticas da Administração

Municipal, estimulando e favorecendo o exercício pleno da cidadania; Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que estiver desempenhando as suas funções. Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho, entre outras funções.

Quando serão as provas do concurso SMPU BH?

As provas estão marcadas para 04 de junho. A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será aplicada no turno da manhã e, no turno da tarde, a Prova Discursiva, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A prova discursiva, por sua vez, consistirá na elaboração de Estudo de Caso em formato de 02 (duas) questões,

em que apresentará um problema com temática afeita ao cargo pleiteado, em forma de situação fictícia, a ser analisado pelo candidato, que a partir dos respectivos conhecimentos, suporte teórico e mecanismos, deverá apresentar estratégias/propostas de solução com traço de realidade.