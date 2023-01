Concurso TJ BA está previsto, veja como acelerar a preparação.

Para quem está procurando por boas oportunidades de emprego, é bom saber que o ano começou recheado de boas notícias. Então, uma delas é o concurso TJ BA, aliás, que está previsto para o primeiro semestre de 2023.

Ainda não ocorreu a divulgação sobre a quantidade de vagas disponíveis nem a banca organizadora. No entanto, de acordo com o sindicato, a contratação já está em processo de finalização. Por isso, é recomendável ir se preparando para as provas.

Alguns candidatos costumam ficar perdidos durante os estudos para concursos. Por isso, hoje nós te ajudaremos a acelerar a preparação e, assim, garantir um bom resultado.

Continue com a gente até o final e saiba tudo sobre o concurso TJ BA. Além disso, confira como estudar de maneira correta para garantir uma boa colocação entre os aprovados.

Saiba mais sobre o concurso TJ BA

O concurso do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ BA) é muito aguardado pelos concurseiros. Uma vez que essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar na carreira pública.

De acordo com a sessão do Conselho, o certame será destinado ao provimento de cargos permanente das Serventias da Justiça e da Área Administrativa. Além do mais, há a previsão de vagas disponíveis para cadastro reserva.

A escolaridade exigida deve ser para os níveis médio e superior de formação. Enquanto, as remunerações atuais para o cargo de Técnico está em R$ 3.725,10. Enquanto, para Analista é de R$ 6.111,82. Por fim, para o Oficial de Justiça, o salário pode passar de R$ 10.000,00.

Além das remunerações iniciais, os servidores ainda contam com diversos benefícios como, auxílio alimentação de R$ 1.100,00, vale transporte e dentre outros.

Logo, não perca essa chance e comece agora mesmo sua preparação para o concurso TJ BA. Então, se você quer saber como acelerar esse processo, veja a seguir algumas opções para dar um salto nos estudos.

Confira o último edital TJ BA

A partir do último edital, é possível obter informações importantes para você dar início aos estudos e já se preparar com antecedência. Afinal, estudar de última hora é prejudicial, pois é impossível reter tanto conteúdo em pouco tempo. Por isso, confira os detalhes a seguir:

O último concurso TJ BA foi realizado em 2015 sob organização da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O certame disponibilizou cerca de 200 vagas para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário de nível médio e superior.

As etapas para a seleção dos candidatos foram essas a seguir: prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva também de caráter eliminatório e classificatório. Por fim, teve avaliação de títulos, de caráter classificatório somente para Analista.

Confira as disciplinas cobradas na prova objetiva

O primeiro passo para começar os estudos para o concurso TJ BA é saber todos os detalhes das provas. Por isso, vamos dar continuidade às informações que o edital anterior oferece.

Para realizar a prova objetiva o candidato deve se preparar para as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa, Legislação Específica, Noções de Informática e conhecimentos específicos.

Essas matérias são aplicadas para o cargo de Técnico Judiciário (exceto Área Tecnologia da Informação) e Analista Judiciário (exceto Especialidade Tecnologia da Informação).

Enquanto, para Técnico e Analista Judiciário, na área de Tecnologia da Informação, as disciplinas cobradas foram as seguintes: Língua Portuguesa, Legislação Específica e conhecimentos específicos.

Confira algumas dicas para acelerar a preparação

Agora que você já conhece quais foram as disciplinas cobradas no concurso TJ BA é hora de dar início nos estudos. Sendo assim, o primeiro passo é organizar seu tempo para que você não se sobrecarregue.

Para isso, escolha o melhor horário para estudar. Além disso, dê preferência para os conteúdos que têm mais dificuldade e faça sempre um reforço para ajudar a fixá-lo melhor em sua mente.

Outra estratégia muito útil para acelerar o aprendizado é fazer simulados. Em sites de concursos públicos, é possível ver as provas anteriores. Ademais, para ajudar, tenha sempre em mãos um caderno de erros.

Com ele, você pode anotar as questões que errou e corrigi-las depois. Assim, você melhora o desempenho nas próximas avaliações. Aliás, se possível, peça ajuda nas questões que têm menos conhecimento. Pois, os cursos preparatórios podem ser uma boa ideia.

Com essas dicas de como acelerar a preparação para o concurso TJ BA, é possível conquistar uma excelente colocação entre os aprovados. Desse modo, você pode garantir a vaga para o tão sonhado cargo.