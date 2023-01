Concurso TJ BA: quando vai sair o edital?

O concurso TJ BA ( Tribunal de Justiça da Bahia) pode ser liberado em breve. Os esclarecimentos foram divulgados por meio do sindicato do órgão, na quarta-feira, 11 de Janeiro.

Vale lembrar que a reunião com o secretário-geral da Presidência do TJBA, Franco Bahia, o sindicato foi informado de que o processo de contratação da banca está sendo finalizado. Após assinatura do contrato, o edital está livre para ser publicado.

O presidente do sindicato ainda afirmou que o edital deve sair ainda no primeiro semestre de 2023, até março. É importante destacar também que o regulamento do novo certame foi divulgado, no qual constam informações cruciais sobre a seleção, principalmente, no que se refere às inscrições e prazo de validade.

De acordo com o documento, o prazo de validade do certame será de 2 anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Por sua vez, o cronograma de execução da seleção respeitará o período de 30 dias para realização das inscrições e de, no mínimo, 45 dias entre a publicação do edital e a realização das provas objetivas.

Cargos Vagos concurso TJ BA

Segundo o último levantamento disponibilizado pelo Portal da Transparência do TJ BA, o órgão não possui cargos vagos no quadro de servidores.

Contudo, levando em conta os dados da Associação de Oficiais de Justiça Avaliadores da Bahia (AOJUS-BA), no qual houve cobrança do edital em março do ano passado, são 892 cargos vagos para Oficial de Justiça.

Remuneração

Os servidores do TJ BA tem ganhos a depender da função designada e escolaridade. O Portal da Transparência apresenta os seguintes dados:

Analista Judiciário:

Inicial: R$ 6.111,82

Final: R$ 10.291,59

Técnico Judiciário:

Inicial: R$ 3.725,10

Final: R$ 6.272,61

Além dos ganhos informados acima, os servidores também tem direito ao auxílio alimentação no valor referente a R$ 1.100,00 e auxílio transporte.

Os requisitos também dependem de cada carreira. Sendo eles:

Analista Judiciário/ Subescrivão – Área Judiciária – Especialidade Direito:

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Direito. Analista Judiciário – Área Administrativa: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área de formação. Analista Judiciário – Área apoio especializado – Administração: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Administração e registro no Conselho Regional de Administração. Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Contabilidade: Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade.

Diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em Contabilidade e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Técnico Judiciário / Escrevente – Área Judiciária: Diploma de conclusão de curso de nível médio completo.

Diploma de conclusão de curso de nível médio completo. Técnico Judiciário – Área Administrativa: Diploma de conclusão de curso de nível médio completo.

Quando aconteceu o último edital TJ BA?

O último certame foi anunciado em 2014 e realizado no ano posterior. A FGV foi a banca contratada para comandar a seleção.

Na ocasião, foram ofertadas 200 vagas para nível médio e superior. Ao todo, o certame recebeu mais de 134 mil inscrições. Os conteúdos presentes nas provas foram:

Técnico Judiciário, exceto Área Tecnologia da Informação:

Língua Portuguesa – 20 questões

Legislação Específica – 13 questões

Noções de Informática – 07 questões

Conhecimentos Específicos – 20 questões

Analista Judiciário, exceto Especialidade Tecnologia da Informação:

Língua Portuguesa – 20 questões

Legislação Específica – 13 questões

Noções de Informática – 07 questões

Conhecimentos Específicos – 30 questões

Técnico e Analista Judiciário – Área Tecnologia da Informação:

Língua Portuguesa – 20 questões

Legislação Específica – 10 questões

Conhecimentos Específicos – 30 questões

Além da fase objetiva, os candidatos ainda passaram pela etapa discursiva, além da fase de títulos, sendo este último apenas para cargos de nível superior.