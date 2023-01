Concurso TJ SP: edital publicado; 244 vagas para juiz substituto com salário de R$ 28 mil

Foi publicado nesta quarta-feira, 18 de janeiro, o edital para concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP).

O certame visa o preenchimento de 244 vagas para o cargo de juiz substituto. As inscrições começam na próxima segunda, dia 23 de janeiro e seguem até o dia 23 de fevereiro.

O salário para o cargo de juiz substituto do TJ SP é de nada mais, nada menos, do que R$ 28,8 mil mensais.

Para se candidatar, os interessados devem possuir formação em nível superior em direito.

A banca organizadora e responsável pelo concurso é a Fundação Vunesp.

Vagas e salários Concurso TJ SP

O Tribunal de Justiça de São Paulo oferece, ao todo, 244 vagas para o cargo de juiz substituto.

Dessas, 12 vagas são destinadas aos candidatos com deficiência e outras 42 vagas aos candidatos que se autodeclararem como negros e pardos no momento da inscrição.

O salário oferecido para o cargo é de R$ 28.883,97.

Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter concluído o curso bacharelado em Direito, além de haver exercido atividade jurídica pelo período mínimo de três anos, contados a partir da obtenção do grau de bacharel em Direito.

O candidato também precisa ser brasileiro e possuir, até a idade da posse, menos de 65 anos de idade.

Outros requisitos importantes para assumir ao cargo são:

estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino;

estar quite com as obrigações eleitorais;

estar no gozo dos direitos civis e políticos;

possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais;

ter equilíbrio psicoemocional para o exercício do cargo, demonstrado em exame psicotécnico;

gozar de sanidade física e mental, comprovada em exame de saúde;

ter, na investigação procedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, comprovados bons antecedentes morais e sociais;

Inscrições Concurso TJ SP

As inscrições para o cargo de juiz substituto do TJ SP vão do dia 23 de janeiro de 2023 até o dia 23 de fevereiro de 2023. O candidato deve preencher o formulário de inscrição diretamente pelo site da Fundação Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 288,83.

Os candidatos desempregados ou aqueles que possuem rendimento inferior a dois salários mínimos e sejam estudante regularmente matriculado em curso pré-vestibular, ou curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação tem direito a solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, o candidato deve acessar o site da Vunesp entre os dias 23 e 24 de fevereiro para preencher o requerimento e enviar a documentação comprobatória.

Etapas concurso TJ SC

O concurso público para juiz substituto do TJ SP será realizado em cinco etapas:

Primeira Etapa – Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda Etapa – Provas Escritas (Discursiva e Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório;

– Provas Escritas (Discursiva e Sentenças), de caráter eliminatório e classificatório; Terceira Etapa – com as seguintes fases, de caráter eliminatório:

a) sindicância da vida pregressa e investigação social; b) exame de sanidade física e mental; c) avaliação psicológica.

Quarta Etapa – Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório;

– Prova Oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta Etapa – Avaliação de títulos, de caráter classificatório

A prova objetiva será realizada no dia 02 de abril de 2023. O horário e local exato serão divulgados posteriormente no site da Fundação Vunesp.

Ao todo, serão 100 questões de múltipla escolha divididas entre as seguintes áreas do conhecimento jurídico:

Bloco 1: 30 questões

Direito Civil;

Direito Processual Civil;

Direito do Consumidor;

Direito da Criança e do Adolescente;

Bloco 2: 35 questões

Direito Penal;

Direito Processual Penal;

Direito Constitucional;

Direito Eleitoral;

Bloco 3: 35 questões

Direito Empresarial;

Direito Tributário;

Direito Ambiental;

Direito Administrativo;

Noções gerais de Direito e formação humanística;

Serão convocados para a segunda etapa os primeiros 200 classificados, caso o concurso tenha até 1500 inscritos. Acima desse quantitativo serão convocados os primeiros 300 classificados. Caso o concurso registre mais de 10 mil inscritos, então o número de convocados para a próxima etapa sobe para 600.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período.

O conteúdo programático completo, assim como o cronograma de etapas do concurso público para juiz substituto do TJ SP podem ser visualizados na íntegra no edital.