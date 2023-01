Concurso TRF pode sair em 2023; mais de 1000 vagas

Concurso TRF pode sair em 2023 e mais de 1000 vagas estarão disponíveis. O ano já começou e com ele também estão chegando muitas oportunidades de emprego no setor público.

Por isso, hoje nós viemos trazer informações importantes para que você, que sonha com um emprego no Tribunal Regional Federal, fique por dentro de tudo sobre o certame previsto para este ano.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse tema, não deixe de ler até o final. Assim, obtenha os conhecimentos necessários sobre o concurso do Tribunal Regional Federal. Para assim, realizar a inscrição e concorrer a uma das mais de mil vagas oferecidas por este processo seletivo concorrido.

Concurso TRF pode sair em 2023: veja detalhes

Para aquelas pessoas que sonham com uma vaga no Tribunal Regional Federal, já podem começar a se preparar. Pois, a abertura de um concurso para essa área está mais próximo do que nunca.

Só para 2023, o Projeto de Lei Orçamentária Anual ou PLOA como é conhecido popularmente, está projetando 6 concursos para o TRF. Aliás, o processo seletivo ocorrerá em diversos estados de todas as regiões do Brasil.

Portanto, se você estava esperando uma chance de tentar uma vaga de emprego no Tribunal Regional Federal, este ano finalmente pode ser a oportunidade para tentar este concurso público.

Quantas vagas de emprego serão oferecidas pelos concursos TRF em 2023?

Conforme você já conferiu anteriormente, o PLOA está projetando 6 concursos que serão realizados em todas as regiões do Brasil para o TRF em 2023. Então, ao todo serão oferecidas 1.475 vagas. Sendo que a distribuição fica da seguinte maneira: sendo 850 para provimento, isto é, nomeação de funcionários. Enquanto, 625 estarão disponíveis para criação de novos cargos.

Desse modo, busca expandir ainda mais as estruturas do Tribunal Regional Federal, para oferecer mais serviços e segurança para a Justiça Eleitoral do Brasil .

Com isso, as chances dos concurseiros de conseguirem uma vaga de emprego no TRF fica ainda maior. Afinal, além desses 6 concursos que já estão previstos e foram apresentados pelo PLOA, outros órgãos realizadores de certames já estão dando andamento para a realização de novos concursos.

Qual a remuneração prevista para os concursos do TRF 2023?

Os concursos federais são sempre conhecidos pelos altos valores salariais, não é verdade?

E com o concurso do TRF não é diferente. Visto que os salários iniciais para quem passar pode variar de R$7.500,00 a R$12.400,00, dependendo do cargo escolhido pelo candidato.

Além disso, o certame do TRF ainda está oferecendo cargos para pessoas com níveis de escolaridade médio e superior. Consequentemente, isso abre ainda mais o leque de possibilidades para quem almeja uma vaga nos Tribunais Superiores do Brasil.

Quais são os cargos oferecidos pelos concursos TRF 2023?

Por enquanto, os concursos do Tribunal Regional Federal estão oferecendo 2 cargos para os candidatos de praticamente todos os estados de todas as regiões do Brasil. São eles: Analista e Técnico Judiciário.

As mais de 1.400 vagas de emprego para esses dois cargos serão distribuídas pelo PLOA entre os 6 concursos que serão feitos em todos os estados que aderiram a abertura do edital. Aliás, cujos órgãos realizadores de concursos aplicarão as medidas seletivas para obterem profissionais qualificados para o Tribunal Regional Federal.

Em quais estados brasileiros acontecerão os concursos TRF em 2023?

Ao todo, 23 estados brasileiros terão editais do concurso do TRF abertos em 2023. Sendo assim, veja abaixo a lista completa dos estados em que acontecerão os concursos:

Concurso do TRF 1 – Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Roraima, Tocantins e em algumas partes do Maranhão;

Concurso do TRF 2 – Espírito Santo e Rio de Janeiro;

Concurso do TRF 3 – São Paulo e Mato Grosso do Sul;

Concurso do TRF 4 – Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

Concurso do TRF 5 – Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco;

Concurso do TRF 6 – Minas Gerais.

Portanto, somente os estados da Bahia, Goiás, Piauí e o Distrito Federal ficarão de fora dos editais dos concursos TRF em 2023, por enquanto.

Agora que você já sabe tudo sobre o concurso do TRF que pode sair em 2023, é só ficar de olho nas próximas notícias para saber quando serão abertos os editais. Dessa forma, continue na preparação da rotina dos estudos para que possa fazer a inscrição. Em seguida, faça a prova, concorra a uma vaga no Tribunal Regional Federal. E assim, quem sabe garantir um emprego no setor público.