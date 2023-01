Concurso TRF3: edital iminente; mais de 500 VAGAS previstas; confira!

O concurso TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª região), que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, pode ter edital liberado a qualquer momento.

Isso porque, o certame já conta com comissão e banca organizadora escolhida, sendo estes os trâmites mais burocráticos e importantes antes da divulgação do documento.

Para a nova seleção, espera-se um alto número de oportunidades, haja vista que o órgão conta com mais de 500 cargos vagos, mais especificamente 542 vagas, para técnico e analista.

De acordo com dados do Portal da Transparência do TRF3, as vacâncias são maiores na carreira de técnico, de nível médio. No entanto, o documento não informa a especialidade. Confira tabela:

Região Vacância – técnico Vacância – analista Total São Paulo 297 121 418 Mato Grosso do Sul 8 6 14 TRF3 101 9 110 Total 406 136 542 Vagas concurso TRF3 De acordo com o projeto básico, a previsão é de 15 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva. As oportunidades podem ser da seguinte forma: Técnico judiciário (nove vagas) área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – cinco vagas em São Paulo (capital);

área Apoio Especializado – especialidade Enfermagem – uma vaga em São Paulo (capital);

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – duas vagas em São Paulo (interior); e

área Administrativa – especialidade Segurança e Transporte – uma vaga em Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas). Analista judiciário (seis vagas) área Apoio Especializado – Medicina/Psiquiatria – uma vaga em São Paulo (capital);

Medicina do Trabalho – uma vaga em São Paulo (capital);

Psicologia do Trabalho – uma vaga em São Paulo (capital);

Psicologia Clínica – uma vaga em São Paulo (capital);

Serviço Social – uma vaga em São Paulo (capital); e

Medicina (Clínica Geral) – uma vaga em Campo Grande (capital). Requisitos servidores TRF3 Ambos os cargos exigem nível superior. Isso porque, a carreira de técnico judiciário tinha como exigência nível médio, porém, houve alteração na escolaridade. Além disso, os candidatos devem apresentar Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria “C” ou “D”, para a área de Segurança e Transporte. Para analista, todos os candidatos de Medicina deverão ter o curso superior, com especialização na área de interesse. Os ganhos são totalmente atrativos e variam a depender do cargo. De acordo com a tabela, as remunerações são: Técnico judiciário (exceto de segurança) Vencimento = R$3.163,07

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) = R$4.428,30

Auxílio-alimentação = R$910,08

Total = R$8.501,45 Técnico judiciário de segurança Vencimento = R$3.163,07

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) = R$4.428,30

Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) = R$1.107,07

Auxílio-alimentação = R$910,08

Total = R$9.608,52 Analista judiciário (todas as áreas contempladas neste concurso) Vencimento = R$5.189,71

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) = R$7.265,59

Auxílio-alimentação = R$910,08

Total = R$13.365,38