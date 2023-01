Concurso UEAP avança mais uma fase e edital já pode sair!

O concurso UEAP ( Universidade Estadual do Amapá) avança mais uma fase rumo ao edital e teve comissão organizadora formada.

O grupo será responsável por cuidar das etapas da seleção, assim como escolher a banca organizadora. Os nomes escolhidos foram:

Daimio Chaves Brito (Presidente)

Suellen Barbosa Maciel

Vinícius Caxias de Sousa Machado Alves

Keila Mira Rabelo

Clean de Souza Nunes

Endrill dos Santos da Ponte

Os detalhes, assim como os nomes, foram divulgados no Diário Oficial, na última segunda-feira, 16 de janeiro.

Vagas concurso UEAP

Ainda não foram confirmadas as vagas nem quais serão os cargos oferecidos. Contudo, espera-se que o edital seja liberado seguindo a mesma via de 2019. As vagas disponibilizadas foram para nível médio, profissionalizante e superior. Confira lista:

Cargos Requisitos Vagas Remuneração Agente Administrativo Nível médio 80 R$ 998,00 Técnico em Enfermagem Curso técnico na área 1 R$ 998,00 Técnico de Informática Curso técnico na área 3 R$ 998,00 Técnico de Laboratório Curso técnico na área 3 R$ 998,00 Artífice de Manutenção Nível médio 6 R$ 998,00 Técnico – Biblioteconomia Nível superior em biblioteconomia 9 R$ 1.560,76 Técnico – Administração Nível superior em administração 2 R$ 1.560,76 Técnico – Astronomia Nível superior em astronomia 1 R$ 1.560,76 Técnico – Ciências Contábeis Nível superior em ciências contábeis 3 R$ 1.560,76 Técnico – Ciências Econômicas Nível superior em economia 1 R$ 1.560,76 Técnico – Ciências Sociais Nível superior em sociologia 1 R$ 1.560,76 Técnico – Comunicação Social Nível superior em comunicação social 2 R$ 1.560,76 Técnico – Enfermagem Nível superior em enfermagem 1 R$ 1.560,76 Técnico – Engenharia Civil Nível superior em engenharia civil 1 R$ 1.560,76 Técnico – Estatística Nível superior em estatística 1 R$ 1.560,76 Técnico – Física Nível superior em física 1 R$ 1.560,76 Técnico – Fisioterapia Nível superior em fisioterapia 1 R$ 1.560,76 Técnico – Medicina Nível superior em medicina 1 R$ 1.560,76 Técnico – Pedagogia Nível superior em pedagogia 1 R$ 1.560,76 Técnico – Terapia Ocupacional Nível superior em terapia ocupacional 1 R$ 1.560,76

Como foi o último concurso?

Aconteceu em 2019 e os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e fase de títulos, caráter classificatório e apenas para nível superior.

Foram ofertadas 120 vagas e as provas tiveram 40 questões, divididas entre conhecimento geral e específico.