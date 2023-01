Concurso UESPI autorizado! 335 vagas; SAIBA MAIS!

O concurso UESPI (Universidade Estadual do Piauí) anuncia que o edital foi autorizado! As informações são do governador eleito do estado do Piauí, Rafael Fonteles.

Os esclarecimentos foram dados em entrevista, na última terça-feira, 24 de Janeiro. Contudo, o novo edital foi autorizado pela ex-governadora Regina Sousa.

Vagas concurso UESPI

O total são 85 vagas para professor e 250 para técnico administrativo. O certame já havia sido prometido pelo Reitor da Universidade Estadual do Piauí, Prof. Dr. Evandro Alberto. Na ocasião, ele disse que o edital ainda seria lançado em 2022. Mediante a situação, espera-se que o edital seja divulgado ainda no primeiro semestre de 2023.

Segundo o plano de carreira anunciado em 2017, os valores, assim como cargos do instituto são:

Cargo Salários Professor Graduado 20h R$ 1.776,75 até R$ 4.477,42 Professor Graduado 40h R$ 3.553,51 até R$ 4.477,42 Professor Graduado – dedicação exclusiva R$ 6.040,97

Cargo Salários Professor Especialista R$ 1.776.75 até R$ 15.223,25 Professor Mestre R$ 2.665.13 até R$ 15.223,25 Professor Doutor R$ 3.999,68 até R$ 18.755,06 Professor Pós Doutor R$ 9.850,34 até R$ 18.755,06

Técnico

Já o Técnico aprovado no concurso UESPI poderá receber iniciais de até R$ 3.100,00, conforme apresentado na tabela abaixo:

Cargo Salários Agente Técnico R$ 1.511,79 até R$ 3.100,00

Atribuições dos cargos UESPI

Veja a seguir as funções de cada cargo:

Professor Auxiliar: exercer atividades de ensino, pesquisa ou extensão, em caráter coletivo ou individual; selecionar e orientar monitores; e orientar monografia de graduação;

Professor Assistente: além das atribuições previstas para o Professor Auxiliar, cabe ao Professor Assistente exercer atividades de ensino na graduação e em cursos de pós-graduação lato sensu; elaborar projetos de pesquisa ou colaborar e coordenar projetos de extensão; orientar alunos de pós-graduação lato sensu e bolsistas de iniciação científica, aperfeiçoamento; e participar de banca de concurso público para

professor;

Professor Adjunto: além das atribuições previstas para Professor Assistente, cabe ao Professor Adjunto, no mínimo, exercer atividades de ensino de graduação e em curso de pós-graduação stricto sensu; coordenar projetos de pesquisa e orientar alunos de pós-graduação stricto sensu.

Além das atribuições previstas, também incumbe aos docentes lotados em cursos da Área da Saúde atuar nos estágios supervisionados, nos internatos e na Residência Médica.

Agente Técnico – o desempenho de atividade de caráter técnico-administrativo, de nível intermediário, em conformidade com habilidades específicas, concernentes ao exercício das competências constitucionais e legais da Administração Pública e à execução de políticas públicas setoriais.