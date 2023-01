Concurso UFAM (AM): edital oferece 46 vagas para professor do magistério superior

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) anunciou a realização de um concurso público para contratação de 46 professores do Magistério Superior.

Os candidatos devem comprovar nível superior em diferentes áreas para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pela UFAM – AM variam entre R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93, com possibilidade de retribuição por titulação de até R$ 5.136,99 para o cargo de professor do magistério superior.

Vagas Concurso UFAM – AM

A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) oferece, ao todo, 46 vagas para professor do magistério superior, conforme segue abaixo:

Campis, vagas e áreas de atuação

Manaus

Enfermagem – 1 vaga;

Música – 1 vaga;

Clínica Odontológica Infantil – 1 vaga;

Neurociências e Cognição – 1 vaga;

Psicologia Organizacional e do Trabalho – 1 vaga;

Educação / Psicologia – 1 vaga;

Farmácia – 1 vaga;

Contabilidade Avançada – 1 vaga;

Contabilidade empresarial e Contabilidade governamental – 1 vaga;

Direito do Trabalho, Legislação Social e Trabalhista e Direito Digital – 1 vaga;

Ciências Sociais Aplicadas – 1 vaga;

Língua francesa, práticas de ensino, culturas e literaturas de expressão francesa – 1 vaga;

Letras – Língua e Literatura Inglesa – 1 vaga;

Língua e Literatura Portuguesa – estudos literários – 1 vaga;

Medicina – 1 vaga;

Hematologia – 1 vaga;

Cirurgia Cardiovascular – 1 vaga;

Cirurgia Vascular – 1 vaga;

Cirurgia de Cabeça e Pescoço – 1 vaga;

Oftalmologia – 1 vaga;

Mecânica dos Sólidos/Projeto de Máquinas – 1 vaga;

Engenharia Civil / Infraestrutura de Transportes – 1 vaga;

Micologia – 1 vaga;

Farmacologia – 1 vaga;

Química Analítica e Química Geral – 2 vagas;

Físico-Química e Química Geral – 1 vaga;

Probabilidade e Estatística – 1 vaga;

Matemática – 2 vagas;

Engenharia de Software – 1 vaga;

Serviço Social – 2 vagas;

Sociologia – 2 vagas;

História da América Colonial – 1 vaga;

Bioquímica/ Farmacologia – 1 vaga;

Química Geral e Orgânica – Produtos Naturais – 1 vaga.

Itacoatiara

Administração – 1 vaga;

Farmácia – 2 vagas.

Parintins

Artes Visuais – 1 vaga;

Serviço Social – 1 vaga.

Humaitá

Coari

Saúde da Criança – 1 vaga;

Cirurgia – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato precisa ter nível superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

Os salários variam entre R$ 2.236,31 a R$ 4.463,93, com possibilidade de retribuição por titulação de até R$ 5.136,99 para uma jornada de trabalho de que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições Concurso UFAM – AM

Os interessados em concorrer a uma das vagas da UFAM – AM devem realizar a inscrição entre os dias 6 de março de 2023 a 7 de abril de 2023, diretamente pelo site da UFAM.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 320,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do UFAM entre os dias 27 de fevereiro de 2023 a 1 de março de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas concurso UFAM – AM

O concurso público da Universidade Federal do Amazonas contará com as seguintes etapas:

Prova escrita de caráter eliminatório e classificatório;

Prova didática de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de título de caráter classificatório.

A prova objetiva está prevista em edital para ser aplicada no dia 24 de maio de 2023.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do concurso.