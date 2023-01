Concurso UFMG: inscrições para técnicos administrativos começam nesta semana; salários até R$ 4,1 mil

A Universidade Federal de Minas Geraisrecebe a partir desta sexta-feira, 13 de janeiro, as inscrições para concurso público que visa o preenchimento de vagas em cargos técnicos administrativos.

Os candidatos devem comprovar graduação em nível médio/técnico e superior em qualquer diferentes áreas de formação para concorrer a uma das vagas.

Os salários com gratificações podem chegar a R$ 4,1 mil ao mês.

Vagas e salários Concurso UFMG

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) oferece, ao todo, 56 vagas divididas em entre os seguintes cargos e níveis de escolaridade:

Nível médio/técnico

Assistente em Administração – 28 vagas;

Técnico em Enfermagem – 8 vagas;

Técnico em Agropecuária – 2 vagas;

Técnico de Laboratório / Mineração – 2 vagas;

Técnico em Farmácia – 1 vaga;

Assistente de Aluno – 1 vaga;

Nível superior

Administrador – 4 vagas;

Enfermeiro – 1 vaga;

Engenheiro/Área: Eletricista – 2 vagas;

Médico/Área: Medicina do Trabalho – 2 vagas;

Pedagogo – 2 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais – 2 vagas;

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível de escolaridade mínimo exigido para a vaga.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário oferecido pela UFMG para os cargos técnico administrativos variam entre R$ 1.945,07, para os cargos de nível médio, por exemplo, a R$ 4.180,66, para cargos de nível superior.

A jornada de trabalho varia entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições Concurso UFMG

Os interessados em concorrer a uma das vagas da Universidade Federal de Minas Gerais devem realizar a inscrição entre os dias 13 de janeiro de 2023 a 16 de fevereiro de 2023, diretamente pelo site da UFMG.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 165,00.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 13 a 18 de janeiro de 2023

Atribuições de cargo Concurso UFMG

Confira a seguir as principais atribuições de acordo com cada cargo:

Assistente em Administração

Dar suporte administrativo e técnico nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;

Atender usuários, fornecendo e recebendo informações.

Técnico em Enfermagem

Prestar cuidados diretos de enfermagem ao paciente, com supervisão do enfermeiro e/ou médico.

Técnico em Agropecuária

Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência técnica e controle dos trabalhos agropecuários;

Auxiliar os especialistas de nível superior no desenvolvimento da reprodução agropecuária.

Técnico de Laboratório

Executar trabalhos técnicos de laboratório relacionados com programação, processamento e controle das operações minerais;

Realizar ou orientar coleta, análise e registros de materiais e substâncias minerais através de métodos específicos.

Administrador

Planejar e organizar os serviços técnico – administrativos, a utilização de recursos humanos, materiais e financeiros;

Propor serviços e normas, colaborar na produtividade, eficiência e eficácia dos serviços na unidade.

Assistente de Aluno

Assistir e orientar os alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene.

Enfermeiro

Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços e a assistência de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos, para promover a proteção e a recuperação da saúde individual e coletiva.

Engenheiro

Elaborar e dirigir estudos e projetos de engenharia elétrica, estudando características e especificações e preparando plantas, técnicas de execução e recursos necessários, para possibilitar e orientar as fases de construção, instalação, funcionamento, manutenção e reparação de instalações, aparelhos e equipamentos elétricos, dentro dos padrões técnicos exigidos; executar obras na área.

Pedagogo

Realizar pesquisas de natureza técnico-pedagógica relacionadas com legislação, organização e funcionamento de sistemas de ensaio, processos de aprendizagem, administração escolar, métodos e técnicas empregadas.

Técnico em Assuntos Educacionais

Coordenar as atividades de ensino, planejamento, orientação, supervisionando e avaliando estas atividades, para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo.

Etapas concurso UFMG

O concurso público da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) contará com duas provas: objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 26 de março de 2023 nas cidades de Belo Horizonte e Monte Claros, Minas Gerais.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do concurso para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do certame da UFMG 2023.