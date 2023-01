Concursos Públicos: 240 editais oferecem mais de 37 mil vagas em todo o país; confira lista!

As inscrições estão abertas até o dia 13 de fevereiro de 2023. Há uma oportunidade para nível superior com salários de R$ 3.723,91. Os interessados deverão se inscrever no portal EPTS.

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social, Ambiental e Turístico do Complexo Nascentes do Pantanal (Cidesat)

Os interessados poderão se inscrever até o dia 16 de janeiro de 2023. São 20 vagas com salários de até R$ 3.800,00. As oportunidades são para nível fundamental e médio. As inscrições poderão ser realizadas pelo portal do Complexo Nascente do Pantanal.

Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Litoral Norte e Agreste Baiano Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de janeiro de 2023. Ao todo são 46 vagas e os salários podem chegar a R$ 5.500,00. As oportunidades são para nível médio e superior e as inscriçoes poderão ser realizadas pelo portal Assege concursos.

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Os interessados das 41 vagas poderão se inscrever até o dia 09 de fevereiro de 2023. As vagas são para nível superior com salários até R$ 10.175,24. As inscrições poderão ser realizadas pelo portal FGV.

Empresa Paraibana de Comunicação (EPC) As inscrições estão abertas até o dia 14 de fevereiro de 2023. São 160 vagas e salários de R$ 3 mil. As oportunidades são para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever pelo portal Vunesp.

Prefeitura de Ampére (PR)

Os interessados poderão se inscrever até o dia 09 de fevereiro de 2023. Ao todo são 30 vagas para diversos níveis de escolaridade com salários de até R$ 13.601,23. As inscrições poderão ser feitas através do portal Concursos Fau.