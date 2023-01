Confira 10 dicas para vestir seu filho com roupas confortáveis

Foto: Reprodução

Rolar, virar de um lado para o outro, ficar de bruços, sentar e até engatinhar são movimentos que exigem esforço e treino dos pequenos. Isso sem contar a movimentação frenética de bracinhos e perninhas. Nada disso, é possível realizar com tranquilidade. No entanto, se a criança estiver vestida com roupas desconfortáveis.

Preste atenção nessas dicas:

Evite costuras incômodas, que podem irritar o bebê e marcar a fina pele.

Também evite elásticos apertados, pelo mesmo motivo acima.

Excesso de enfeites podem incomodar, principalmente com itens duros como pedrarias ou que pinicam, como os tules mais duros.

Evite roupas com muitos botões, que fazem a troca demorar mais. Prefira as peças com zíper ou botão de ilhoses, mais fáceis de fechar. E não compre peças com botões nas costas, especialmente quando o bebê ainda não senta direito e permanece muito tempo deitado.

Peças muito quentes também restringem as brincadeiras e a coordenação motora, além de aumentarem o risco de alergias e brotoejas.

No dia a dia, em especial, escolha roupinhas de malha ou de algodão, que permitem que a pele transpire normalmente e têm textura agradável. Evite tecidos sintéticos, que podem aquecer muito o bebê.

Sapatinhos são lindos, mas resista à tentação de calçá-los na criança quando estiverem em casa. Alguns pediatras, inclusive, recomendam seu uso apenas depois que o bebê aprender a andar.

Opte por meias com solado antiderrapante.

Quando o bebê começar a engatinhar, prefira calças de tecido mais reforçado (ao menos no joelho). Há também joelheiras específicas para esse fim.

Crianças crescem rápido e, apesar de ter usado pouco algumas roupinhas, não mantenha no guarda-roupas aquelas que ficaram pequenas. Macacões com pezinhos que ficam esticados no bebê impedem que eles movimentem livremente pernas e braços.

