Confira 5 lugares imperdíveis para visitar em Penedo

Penedo é uma das cidades alagoana, banhada pelo Rio São Francisco, que oferece experiências incríveis para turistas e nativos.

Preparada para atender a demanda cada vez maior e também de eventos de grande porte, a Prefeitura de Penedo investiu fortemente na manutenção do conjunto arquitetônico, primeiro município a concluir e prestar contas do PAC Cidades Históricas.

Com seu patrimônio restaurado e modernizado para shows e congressos (Theatro Sete de Setembro e Centro de Convenções e Eventos, o antigo Cine São Francisco), Penedo proporciona uma experiência imersiva completa em sua história e na memória preservada de seus monumentos.

Escolhemos cinco grandes ícones que merecem a visitação, são eles:

1 – Theatro Sete de Setembro

O primeiro teatro alagoano inaugurado em 1884. Desde então, o local já recebeu inúmeras companhias e espetáculos. Com estilo arquitetônico neoclássico e frontão triangular, a planta do prédio tem o formato de ferradura, típico formato italiano.

Restaurado e modernizado em seus equipamentos, o Theatro Sete de Setembro retomou a condição de casa de espetáculo de alto nível, com artistas do nível de Geraldo Azevedo, Flávio Venturini e Osvaldo Montenegro brilhando em seu palco.

2 – Igreja de Nossa Senhora da Corrente

Beirando o Velho Chico, a igreja de 1729 apresenta um interior de encher os olhos com tamanha riqueza artística do estilo Barroco colonial.

O conjunto de azulejo português, janelas e púlpitos em rococó, piso de mosaico inglês e forro de linha ilusionista confluem com o altar, folhado a ouro. A depender da hora do dia, com a incidência do sol dentro do prédio, a igreja brilha refletindo todo o esplendor dourado incrustado nas paredes do monumento.

3 – Chalé dos Loureiros

O casarão localizado na Avenida Getúlio Vargas chama atenção pela beleza de seu projeto. Ele foi construído no século 19, pelo engenheiro Joaquim Loureiro, daí o nome do Chalé dos Loureiros.

O imóvel pertence à Fundação Casa do Penedo, instituição que também administra a Vila Lessa, um casarão próximo do Chalé que abriga o acervo da Biblioteca Francisco Sales, fundador do espaço cultural aberto ao público.

O presidente Getúlio Vargas se hospedou no casarão, em 1931, durante visita à Penedo. A principal avenida da cidade, onde também está situado o chalé, recebeu o nome do presidente.

4 – Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos

O início da construção do complexo franciscano remota ao ano de 1660, em estilo barroco. A igreja Santa Maria dos Anjos restaurada pelo Iphan, trabalho que revelou pinturas originais, uma delas muito rara: Nossa Senhora, mãe de Jesus, representada gestante, com imagem do bebê em sua barriga.

Em qualquer ponto da nave principal da igreja, a obra de arte em seu teto causa a impressão que olhar de Maria e dos anjos nos acompanham, resultado do efeito da pintura ilusionista.

O convento possui um amplo pátio que abre caminho às salas onde estão peças sacras antigas e outros objetos interessantes e curiosos, por exemplo, o ferro de fazer hóstia, além da imagem de São Francisco tocando violino

Além disso, o local possui museu com peças da Ordem Franciscana e também quartos para visitantes, hospedagem que proporciona uma viajem no tempo e a convivência no espaço religioso.

5 – Marina Náutica e Píer em Santo Antônio

Emoldurando todo o complexo arquitetônico de Penedo, está o poderoso e imponente São Francisco. A história da origem da cidade de Penedo passa pelo Barro Vermelho.

O local recebeu restauração dos galpões de uma antiga fábrica situada no local e a implantação de um píer, com toda área urbanizada e espaço para mirante, iluminação, rampa acessível e um deck para embarque e desembarque de passageiros e náuticos no Rio São Francisco.

Texto Patrícia Machado e Fernando Vinícius

Fotos Patrícia Machado/ Equipe Antônio Fon