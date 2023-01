confira a entrada dos brothers no Big Brother Brasil

Foto: Globo

Começar o Big Brother Brasil com o pé direito é uma daquelas tradições que alguns integrantes do reality show cumprem à risca para dar sorte na jornada dentro do programa.

A 23ª edição começou nesta segunda-feira (16) com muita emoção e reações que já viralizaram na web e geraram comparações por parte dos internautas.

Pensando nisso, o iBahia reuniu todas as reações os participantes, que entraram na casa mais vigiada do país em duplas formadas por Pipoca e Camarote.

Aline e Bruno: a dupla chegou a ser comparada a Gil e Karol Conká, no BBB 21. O Pipoca logo reconheceu Aline, ex-integrante do Rouge, e não segurou a reação.

Amanda e Antônio (Cara de Sapato): na web, os internautas já chegaram a formar o casal pela dupla entrando na casa.

Ricardo e Fred (Desimpedidos): o jornalista foi reconhecido por sua dupla poucos segundos após passarem pela porta.

Gabriel e Sarah: quarta dupla a entrar na casa, o ator que esteve em Pantanal segurou a emoção da dupla na entrada.

Marília e Fred Nicácio: a maquiadora fez barulho por ela e pela dupla. Já o médico fez questão de saudar os orixás assim que passou pela porta, pedindo benção para o jogo.

Cristian e Marvvila: na web, o público julgou Cristian pelos primeiros segundos dentro da casa afirmando que o “agroboy” seria cancelado. Já a cantora de pagode foi reconhecida pelos colegas de confinamento.

Cezar e Domitila: para o público, o casal foi formado nos primeiros segundos de casa. O abraço apertado e a olhada nos olhos dada pelo baiano foram reconhecidas e pontuadas na web.

Bruna Griphao e Larissa: apelidadas de patricinhas da edição, Larissa e Bruna entraram juntas e já seguiram para encontrar os colegas.

Gustavo e Key Alves

Tina e MC Guimê: a dupla entrou na casa sem saber que fora dela, as equipes estão em guerra pelo uso de um emoji, o de diamante.

Paula e Gabriel: da Casa de Vidro para a casa do BBB, os vencedores do voto popular comemoraram a escolha e celebraram a entrada no jogo.

