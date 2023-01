Confira a primeira agenda LGBTQIAPN+ do ano para Salvador

Recheada de eventos, Salvador começou 2023 com o pé direito nesse quesito. Em época de ensaios de carnaval, a capital está com uma grande variedade para você escolher como curtir o seu final de semana.

Sexta-feira, 06 de janeiro

Te Conheço Desde o Orkut

Saudade da época do Orkut e das músicas que não podiam falta no seu MP3? Então se liga no que vai tocar: My Chemical Romance, Linkin Park, Lady Gaga, Blink-182, Britney Spears, Avril Lavinge, Pitty e muito mais.

Quando? Sexta-feira (06), 22h

Onde? 30 Segundos Bar – Rua Ilhéus, 21, Rio Vermelho

Quanto? R$ 25,00 Ingressos no Sympla

A festa promete sets imperdíveis com muita música nostálgica doas anos 80, 90 e 2000.

Quando? Sexta-feira (06), 23h

Onde? Tropical Club – Rua Gamboa de Cima, 24, Dois de Julho

Quanto? R$ 20,00 Ingressos no Sympla

Sábado, 07 de janeiro

A artista apresenta seu ensaio de verão com participação especial de Timbalada. O evento marca o início da agenda de preparação para o carnaval da Funkeira.

Quando? Sábado (07), 17h

Onde? Centro de Convenções – Av. Octávio Mangabeira, 5.490, Boca do Rio

Quanto? A partir de R$ 120,00 Ingressos no Guichê Web

A festa volta para a Amsterdam com discotecagens de Indie Rock, Indie Pop, Hip-Hop, Pop, Funk e Pagodão.

Quando? Sábado (07), 22h

Onde? Amsterdam -Rua Conselheiro Pedro Luiz, 113, Rio Vermelho,

Quanto? A partir de R$ 20,00 Ingressos no Sympla

Domingo, 08 de janeiro

Timbalada realiza a terceira edição de seu tradicional ensaio de verão. No repertório estão presentes músicas que foram hits da carreira do grupo, além das novas canções que foram gravadas no DVD Ao Vivo no Fortaleza.

Quando? Domingo (07), 17h

Onde? Candyall Guetho Square – R. Paulo Afonso, 411, Candeal

Quanto? Esgotados

Leia mais sobre Fervo das Cores no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.