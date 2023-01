Confira Agenda Cultural de Salvador do dia 23 ao dia 29 de janeiro

Foto: Rafa Mattei

O primeiro mês de 2023 está prestes a acabar, mas não sem antes agitar a capital baiana com eventos de domingo a domingo para todos os bolsos, gostos e idades. A estação mais quente do ano, também é a mais agitada e a cidade recebe os famosos ensaios de verão e esquenta para o Carnaval. Nesta semana, Salvador recebe além dos shows, espetáculos de teatro. Confira a agenda:

Festival de Verão Salvador 2023

O Festival de Verão Salvador está de volta à agenda de eventos da capital baiana após dois anos de pausa devido à pandemia da Covid-19. Em seu retorno, o evento, que marca uma das estações mais esperadas no estado, se conecta às raizes e volta a ser realizado no Parque de Exposições.

Em um formato inédito que irá promover diversos encontros divididos em dois palcos, a grade conta com shows de Ivete Sangalo, Caetano Veloso, Ludmilla, Carlinhos Brown, Gilberto Gil, Duda Beat, Olodum, Gloria Groove entre vários outros.

Quando? Sábado (28) e domingo (29), a partir das 16h30

Onde? Parque de Exposições de Salvador, Paralela

Quanto? A partir de R$ 88; Ingressos no Bora Tickets

Segunda-feira (23)

Foto: Sercio Freitas

Em um formato novo para combinar com a nova fase da carreira, Xanddy Harmonia recebe grandes nomes do pagode baiano para a terceira edição da festa ‘A Melhor Segunda’, que acontece de forma itinerante em 2023. O artista terá como convidados Unha Pintada, Bruno Magnata, Escandurras, Flavinho, Xella e Lu Costa.

Quando? Segunda-feira (23), às 20h

Onde? Clube dos Oficiais, Av. Dendezeiros do Bonfim

Quanto? A partir de R$ 55; Ingressos no Bora Tickets

O Cortejo Afro dá continuidade a temporada de ensaios e faz o esquenta para o Carnaval em mais uma edição da festa. Para o show, a banda promete apresentar no repertório composições da banda como ‘Ageumbó’, ‘Meu Barco Vai’ e ‘Eu Sou Preto’, além de releituras de clássicos da MPB, mescladas à batida percussiva.

Quando? Segunda-feira (23), a partir das 19h

Onde? Largo da Tieta, Pelourinho

Quanto? R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada); Ingressos no site Bilheteria Digital; e no local, no dia do evento.

Foto: Vitor Santos/Divulgação

O Projeto ‘Segundas do Chorinho – Edição de Verão na Varanda do SESI Rio Vermelho, o show “A Tradição do Chorinho Brasileiro”, trabalho do mais antigo grupo atuante na Bahia, o Gente do Choro (22 anos), comandado pelo seu idealizador o músico Carlinhos do Bandolim, que nessa noite será acompanhado por amigos chorões, onde juntos interpretam choros tradicionais brasileiros, bem como composições originais inspiradas neste gênero e outras formas e ritmos do Brasil.

Quando? Segunda-feira (23), a partir das 20h

Onde? Varanda do SESI do Rio Vermelho

Quanto? R$ 30(inteira) e R$ 50 (casadinha); Ingressos no site Sympla

Terça-feira (24)

Cores, Nomes 40 – Weslei

O cantor Weslei leva para o palco da Sala do Coro do TCA o show “Cores, Nomes 40”, que homenageia o disco de um dos grandes nomes da música brasileira: Caetano Veloso.

Quando? Terça-feira (24), a partir das 20h

Onde? Sala do Coro do Teatro Castro Alves, Campo Grande

Quanto? R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada); Ingressos na bilheteria do teatro

Quarta-feira (25)

Seu Santto canta Luiz Melodia – O Poeta do Estácio

O palco do Teatro Sesi do Rio Vermelho foi o escolhido para receber o show de estreia de Seu Santto, que fará uma homenagem ao cantor Luiz Melodia. Produzido por Mariana Freire, o projeto ‘Seu Santto canta Luiz Melodia – O poeta do Estácio’, leva para o teatro canções que ganharam versões definitivas na voz dele, como ‘Codinome Beija-flor’, além de grandes hits compostos pelo artista como ‘Pérola Negra’, ‘Fadas’, ‘Magrelinha’, ‘Juventude Transviada’ e outros.

Quando? Quarta-feira (25), a partir das 20h

Onde? Teatro Sesi do Rio Vermelho

Quanto? Esgotados

Quinta-feira (26)

Foto: Reprodução/ Instagram

Adriana Calcanhoto – Voz e Violão

Depois de compor e gravar um álbum confinada em casa, “Só”, com colaboradores em diversas cidades do Brasil, Adriana Calcanhotto está de volta aos palcos com o show “Voz e Violão”, onde apresenta seus maiores sucessos, como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”, em versões acústicas ou eletroacústicas.

Quando? Quinta-feira (26), a partir das 21h

Onde? Teatro Sesi do Rio Vermelho

Quanto? A partir de R$ 65; Ingressos no Sympla

Sexta-feira (27)

Sulivã Bispo – “Koanza: do Senegal ao Curuzu”

Em “Koanza: do Senegal ao Curuzu”, a personagem volta à Bahia, após um tempo morando na África, com a missão de combater o crescente domínio do cristianismo dos discursos que se voltam contra os cultos de matriz afro-brasileira. Ao chegar, ela encontra o Brasil imerso em um turbulento processo político e racial, tendo à frente um presidente evangélico. É quando ela se vê desafiada a salvar o Curuzu das mãos da opressão religiosa e política, e encontra muitas dificuldades para tal missão. Diante dessa encruzilhada, surge um espetáculo cômico.

Quando? Sexta-feira (27) e sábado (28) às 20h, domingo (29) às 19h

Onde? Sala do Coro do Teatro Castro Alves

Quanto? A partir de R$ 15; Ingressos no Sympla

Espetáculo Bloco de Notas

O show Bloco de Notas realiza a primeira edição do espetáculo em 2023. A noite, que reúne comediantes baianos para uma experiência de piadas inéditas, contará com apresentações de Tiago Banha, Samuel Belmonte, Matheus Buente, Daniel Ferreira, Danrlei Carvalho, Juninho Brandão e Brida Aragão.

Quando? Sexta-feira (27), às 20h

Onde? BOMBAR RV, Rio Vermelho

Quanto? A partir de R$ 20; Ingressos no Sympla

Sábado (28)

A banda Geleia Solar traz um repertório repleto de músicas baianas, standards da bossa e do jazz, além de canções autorais, para o JAM no MAM. Formada por importantes artistas da cena musical baiana, ela é a banda base da JAM e sempre traz interpretações únicas para suas performances, a partir da mistura que faz entre o baião, o samba, o frevo, a salsa, o blues o swing e o jazz – tudo devidamente mesclado à forte tradição percussiva da música local.

Quando? Sábado (28) às 18h

Onde? Museu de Arte Moderna

Quanto? A partir de R$ 20; Ingressos no Sympla

Noite Cultural – Maracatu Ventos de Ouro e Alessandra Leão

A Noite Cultural é um show de tambores, música, dança e celebração da cultura negra, realizado para valorizar, fortalecer e difundir a cultura popular afro-brasileira. A cada edição novos grupos, artistas, mestres e mestras da cultura popular são convidados a participar.

Quando? Sábado (28) às 20h

Onde? Largo Tereza Batista, Pelourinho

Quanto? A partir de R$ 15; Ingressos no Sympla

Domingo (29)

Foto: Uendel Galter

O Balé do Teatro Castro Alves (TCA) apresenta o espetáculo “Viramundo”, em homenagem aos 80 anos de Gilberto Gil, no projeto ‘Domingo no TCA’ que torna a Sala Principal do Complexo acessível a todos os públicos. O espetáculo busca enaltecer toda a riqueza da obra de Gil e, para isso, a apresentação será acompanhada pela Orquestra Afrosinfônica, regida pelo maestro Ubiratan Marques, que envolverá todo o show.

Quando? Domingo (29) às 11h

Onde? Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto? A partir de R$ 0,50; Ingressos na bilheteria do TCA

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com