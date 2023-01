Confira aqui a programação religiosa e cultural do Bom Jesus dos Navegantes 2023 em Penedo

Secom PMP

Começou ontem a programação religiosa com a abertura da Festa e Romaria de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo. As celebrações ao padroeiro do povo ribeirinho começaram em Penedo nesse domingo, 01, com procissão saindo da capela da Santa Cruz, às 18h30, até a Catedral Diocesana.

Já na manhã desta segunda feira, 03, houve o translado da imagem peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, em carro aberto, saindo da Catedral Diocesana até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, no Povoado Campo Redondo, onde passará o dia em oração com os fiéis.

Já na quarta-feira, 04, acontece o translado às 6 horas com Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do ângelus na Capela da Santa Cruz.

Na quinta-feira, 05, o translado inicia às 10 horas com a Imagem Peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes saindo em carro aberto do Povoado Tabuleiro dos Negros em direção a Paróquia de Santa Luzia, onde passará o dia em oração com os fiéis.

PALCO DA PRAÇA DA FÉ

Na quinta, 05, a imagem peregrina do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes será transferida da Igreja de Santa Luzia para a Praça da Fé, estrutura montada pela Prefeitura de Penedo ao lado da Capela de Santa Cruz, local de todas as celebrações até o domingo, 08.

Na primeira noite das missas na Praça da Fé, a partir das 19 horas, terá celebração eucarística com o Bispo Diocesano de Penedo, Dom Valdemir Ferreira dos Santos, e os padres Menete Severiano e Samuel Ventura de Oliveira.

A programação cultural começa na quinta-feira, 05, com apresentação de banda de pífano no Centro Histórico, às 09 horas, Exposição de Velas no porto das balsas e muito mais.

Para conferir toda a programação da Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo basta clicar aqui – programacao-religiosa-bom-jesus-penedo.