Confira as apresentações dos 22 participantes do BBB 23

As apresentações dos participantes do Big Brother Brasil dentro do programa é um dos momentos mais aguardados pelo público na grande estreia do reality show.

Nesta segunda (16), os telespectadores puderam ver os vídeos mais elaborados preparados pela produção do programa, além de poder ter a primeira impressão de cada brother e sister dentro da casa mais vigiada do Brasil e aquele momento descontraído onde os participantes conseguem descobrir o que realmente querem saber: estão solteiros?

Pensando nisso, o iBahia juntou os melhores momentos da primeira “reunião de condomínio” dos participantes. Confira:

